lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 18:32
Capital.

Vendía alfajores y marihuana en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fue detenido

El sujeto de 30 años fue arrestado luego de que la Policía descubriera que ocultaba paquetes de marihuana dentro de una caja de alfajores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Detención en capital.

Detención en capital.

Un hombre de 30 años fue detenido el sábado 2 de noviembre por la tarde en avenida Fascio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de que efectivos policiales descubrieran que vendía marihuana escondida en una caja de alfajores.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19:15, durante un recorrido preventivo en una zona muy transitada, a la altura de una parada de colectivo. Los agentes observaron al sujeto merodeando de manera insistente entre los peatones, lo que despertó sospechas.

Al identificarlo, el hombre mostró una caja de alfajores y en su interior los efectivos encontraron varios paquetes envueltos en plástico negro con material vegetal. Al realizar la prueba de campo correspondiente, se confirmó que se trataba de sustancia vegetal prohibida.

Tras el hallazgo, el sospechoso se tornó violento e insultó a los efectivos, por lo que fue reducido y puesto a disposición de la Dirección General de Narcotráfico, que tomó intervención en el caso.

Las averiguaciones posteriores determinaron que el detenido ya contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737 del Código Penal, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia.

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

