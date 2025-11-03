lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 17:25
Dengue.

Cronograma de jornadas de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Es importante eliminar objetos que acumulen agua para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Las tareas de descacharrado se realizarán en distintos barrios.

Federico Franco
Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó el cronograma de las jornadas de descacharrado que se realizarán en San Salvador de Jujuy durante el mes de noviembre, en el marco de la prevención del dengue.

Desde la cartera sanitaria recordaron que, aunque la provincia se encuentra libre de casos de dengue, es fundamental mantener las acciones preventivas junto a municipios, centros vecinales y vecinos para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Las tareas se centran en eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua, ya que las altas temperaturas y la humedad favorecen el desarrollo del mosquito. Además, los equipos de salud instalarán ovitrampas en los domicilios para monitorear la presencia de huevos y criaderos.

Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa)
Prevención del dengue /Foto ilustrativa)

Prevención del dengue /Foto ilustrativa)

Cronograma de descacharrado para prevenir el dengue

El operativo se llevará a cabo desde las 8.30 horas en los siguientes sectores:

  • 04/11: Zona CAPS El Chingo – Barrio Punta Diamante

  • 05/11: Zona CAPS Eva Perón – Barrios El Paraíso y Las Marías (Alto Comedero)

  • 06/11: Zona CAPS Guerrero

  • 11/11: Zona CAPS Cerro Las Rosas

  • 12/11: Zona CAPS 337 Viviendas – Barrios Aeroclub y 8 de Marzo (Alto Comedero)

  • 13/11: Zona CAPS Malvinas – Asentamiento 4 de Agosto

