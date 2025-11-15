Detienen a dos jóvenes con una gran cantidad de marihuana en Coronel Arias

Un operativo policial realizado en la tarde ayer en el barrio Coronel Arias terminó con la detención de dos jóvenes que, según informaron fuentes oficiales, se encontraban comercializando una cantidad significativa de marihuana en una zona de alto tránsito peatonal.

El hecho ocurrió en una pasarela muy concurrida del sector, donde un aviso por conductas inusuales llamó la atención de un agente que patrullaba el lugar. A partir de esa alerta, se desplegó rápidamente un operativo para identificar a los sospechosos y constatar lo que llevaban consigo.

image Durante la revisión, los uniformados encontraron una cantidad considerable de marihuana dentro de las pertenencias de los jóvenes, uno de ellos menor de edad. La situación motivó la intervención de la división de Narcotráfico, que se hizo presente para secuestrar la sustancia y supervisar el traslado de los detenidos.

Ambos fueron derivados para los procedimientos de rigor, mientras que las actuaciones continúan bajo la órbita de la unidad especializada. Desde la fuerza indicaron que no se registraron otros incidentes en la jornada.

