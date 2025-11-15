domingo 16 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2025 - 17:57
Operativo.

Detienen a dos jóvenes con una gran cantidad de marihuana en Coronel Arias

El procedimiento ocurrió en una pasarela, donde un aviso por movimientos sospechosos derivó en la intervención policial y el secuestro de la sustancia.

Por  Agustín Weibel
Detienen a dos jóvenes con una gran cantidad de marihuana en Coronel Arias

Detienen a dos jóvenes con una gran cantidad de marihuana en Coronel Arias

Un operativo policial realizado en la tarde ayer en el barrio Coronel Arias terminó con la detención de dos jóvenes que, según informaron fuentes oficiales, se encontraban comercializando una cantidad significativa de marihuana en una zona de alto tránsito peatonal.

Lee además
Al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho.
Brasil.

60 muertos en un operativo policial de Río de Janeiro contra el narcotráfico
guillermo lobo en jujuy corre: el ano que viene vuelvo a correr; esto es biologia, nutricion y salud mental
Salud.

Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

Detienen a dos jóvenes con una gran cantidad de marihuana en Coronel Arias

Una intervención policial en el barrio Coronel Arias realizada este viernes, culminó con la detención de dos jóvenes que tenían en su poder una importante cantidad de marihuana y presuntamente la ofrecían en la zona.

El hecho ocurrió en una pasarela muy concurrida del sector, donde un aviso por conductas inusuales llamó la atención de un agente que patrullaba el lugar. A partir de esa alerta, se desplegó rápidamente un operativo para identificar a los sospechosos y constatar lo que llevaban consigo.

image

Durante la revisión, los uniformados encontraron una cantidad considerable de marihuana dentro de las pertenencias de los jóvenes, uno de ellos menor de edad. La situación motivó la intervención de la división de Narcotráfico, que se hizo presente para secuestrar la sustancia y supervisar el traslado de los detenidos.

Ambos fueron derivados para los procedimientos de rigor, mientras que las actuaciones continúan bajo la órbita de la unidad especializada. Desde la fuerza indicaron que no se registraron otros incidentes en la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

60 muertos en un operativo policial de Río de Janeiro contra el narcotráfico

Guillermo Lobo en Jujuy Corre: "El año que viene vuelvo a correr; esto es biología, nutrición y salud mental"

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Estudiantes jujeños necesitan apoyo para viajar al Mundial de Robótica en Singapur

Lo que se lee ahora
Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Accidente fatal en el acceso al Cuarteadero: tres personas perdieron la vida
Sábado trágico.

Accidente fatal en el acceso a El Cuarteadero: tres personas perdieron la vida

Cecilia Strzyzowski
Veredicto histórico.

El jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más
TV.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Llegó el día: se realiza una nueva edición de la maratón Jujuy Corre (Archivo)
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Cómo es Geneanet, el Google Maps de los apellidos. 
Tendencias

La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel