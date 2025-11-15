A 8 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

Un 15 de noviembre de 2017 los ojos de los argentinos se fundieron en el mar ante la noticia de la desaparición del submarino ARA San Juan . Los 44 tripulantes, entre ellos 9 jujeños , se subieron a la nave dejando atrás una historia, una familia que esperaban encontrarlos al terminar esta expedición.

Tragedia. Quiénes eran los nueve jujeños que murieron en el ARA San Juan

Su vocación lo llevó lejos de la provincia para formar parte de la Armada Argentina en donde estudió. En el 2012 comenzó a vivir en la ciudad de Mar del Plata. Jorge es el mayor de cuatro hermanos y al momento de subir al submarino tenía 30 años.

Familiares de Jorge explicaron tiempo atrás a Todo Jujuy que el último contacto con él fue el 6 de noviembre de 2017 cuando se encontraba en Ushuaia. Él explicó que volvía a Mar del Plata y tras esta expedición quería regresar a la provincia para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones junto a sus seres queridos .

Aníbal Tolaba era vecino del barrio El Chingo. Su hermano José Luis estuvo en Mar del Plata desde el primer momento del anuncio y su familia fue una de las referentes a la hora de consultar los avances en la causa en la provincia.

Cuando se conoció la desaparición del submarino, su madre expresó que no la llamaron, no sabía nada de la situación. “Me enteré por la televisión que el submarino se perdió, que no había comunicación” comentó. A pocos días de la desaparición comentó “ya me cansé de llorar” y me calme pero mi corazón no está bien.

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros

Leandro Fabián Cisneros era vecino del barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy partió en el año 2010 para formar parte de la Marina. Su familia comentó que estuvo 5 años en Bahía Blanca y otros dos en Mar del Plata como submarinista.

Al momento de subir al submarino tenía 28 años y estaba recién casado con Marisa, una mujer que también forma parte de la Armada Argentina.

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera

Hugo estaba casado con Eli Ortega con quien tuvo una hija que actualmente tiene 17 años.

Según pudo conocer TodoJujuy siempre demostró su amor por el Lobo Jujeño y la admiración y devoción que tenía por su familia.

Cabo principal Franco Javier Espinoza

Al momento de subir al submarino tenía 33 años. Hace más de 16 años dejó la provincia con el objetivo de formar parte de la Armada Argentina.

En cuanto a su carrera en la Armada, desde el 2015. Su primer destino fue la fragata Libertad, lugar al que acceden los alumnos con mejor promedio. Luego estuvo 4 años más en Mar del Plata y posteriormente hizo un curso que lo llevó al submarino ARA San Juan.

El viaje del submarino ARA San Juan revestía un carácter especial para Franco, dado que tal como señaló su padre “Es el más largo que emprendió desde que es submarinista”.

ARA San Juan La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Cabo principal Daniel Alejandro Polo

Era oriundo de San Pedro de Jujuy pero residía en Mar del Plata. Su familia expresó por redes sociales sus sentimientos de esperanza cuando desapareció la nave.

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel

Al momento de subir al submarino tenía 39 años. Nació en Libertador General San Martín y se casó en el 2004 con Lourdes Ledesma con quien tuvo dos hijos, Rosario y Facundo.

Entró a los 17 años a la Armada y se recibió de licenciado en enfermería. En su vida profesional dentro de la fuerza estuvo dos veces en la Antártida y dos veces en Haití con misiones de paz de los Cascos Azules.

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo

Al momento de subir al submarino, Hugo Dante César Aramayo tenía 33 años.

En el 2011, participó del XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la Fragata Libertad.

Cabo principal Mario Armando Toconás

Mario Armando Toconas, nacido en San Salvador de Jujuy el 08 de marzo del año 1981, fue Cabo Principal, llegando al grado de Suboficial Segundo (post mortem).

Sus tareas y misiones en el A.R.A. "San Juan" previas fueron en Dotación Complementaria hasta su última misión en 2017.

Su primera residencia de la Carrera Militar fue en el Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Algunos hitos clave de su carrera militar incluyen el Curso de Capacitación en Submarinos en el año 2010. Su primer contacto con el A.R.A. "San Juan" fue el 13 de febrero del año 2017, como Dotación Complementaria.

El juicio y el pedido de justicia

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó de manera provisoria el martes 3 de marzo de 2026 como fecha de inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en Río Gallegos. La resolución del juez Mario Gabriel Reynaldi, ordena un esquema de audiencias de lunes a jueves, semana por medio, para facilitar traslados y organización de las partes.

Llegan a debate el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (entonces jefe de Adiestramiento y Alistamiento), los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Aún restan resolver incidencias puntuales antes del debate.