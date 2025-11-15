La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Recién llegada de Turquía, La China Suárez regresó a la Argentina en medio de un fuerte revuelo generado alrededor de la promoción de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva ficción que estrenará el 19 de noviembre por Disney+. Tras varios desencuentros con productoras y la cancelación de entrevistas previstas en OLGA y Luzu TV , la actriz finalmente visitó Otro Día Perdido (El Trece), el programa conducido por Mario Pergolini , donde habló de su presente profesional y personal.

Suárez asistió al ciclo con un vestido beige de cuello tortuga y detalles de puntilla, mientras que Mauro Icardi —quien la acompañó al estudio— optó por un estilo casual con jean negro, remera al tono y camisa con detalles en negro y plateado.

Desde el inicio, la entrevista estuvo marcada por el humor ácido y algunos momentos incómodos, como cuando la actriz reconoció que suele generar impacto mediático por “exigencias” que le atribuyen —como el uso de lentes de sol o pedidos excéntricos— y por la percepción pública sobre su vida privada.

Tras la presentación del tráiler de la serie, Pergolini insinuó similitudes entre la actriz y Letizia, su personaje, envuelto en una historia de venganza.

Sin dudar, Suárez respondió: “Debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme”. Luego aclaró que no se trataba de “nadie puntual”.

Consultada sobre si se considera una persona vengativa, admitió:

“En la vida real, sí. Soy bastante vengativa. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decir para herir”.

Redes sociales y autocrítica

En otro tramo, la actriz habló sobre el manejo de su impulsividad en redes:

“A veces me levanto cruzada, agarro Twitter y contesto. Mauro me tiene que sacar el teléfono de la mano”.

También reconoció que, aunque suele “bancarse” las consecuencias, muchas veces siente que “se fue al carajo” con algunas respuestas.

La participación de Icardi y el inicio del romance

Durante el programa, Icardi sorprendió apareciendo en el estudio para regalarle una camiseta del Galatasaray a Pergolini. Allí, ambos hablaron por primera vez juntos del inicio de su relación.

El futbolista reveló que conoce a Suárez desde 2021, pero que recién confirmaron su vínculo en diciembre de 2024.

Al referirse a su carácter, dijo: “Me guardo y me acuerdo de todo”, lo que generó la reacción inmediata de la actriz: “Sos re rencoroso”.

Contaron además que, cuando discuten, suelen tomarse dos o tres días de distancia antes de retomar su dinámica habitual.

Vida en Turquía y aceptación del público

Icardi destacó que la llegada de Suárez a Estambul fue muy bien recibida por los hinchas:

“La idolatraron. Eso la ayudó mucho, porque hubo momentos en los que no quería aparecer”.

La actriz, por su parte, aseguró que ya se aprendió los cánticos en turco y vive los partidos con gran intensidad.

El Wandagate y una etapa cerrada

En relación a los inicios del vínculo, Suárez recordó cómo vivió el escándalo del Wandagate:

“Para mí ‘Icardi’ era una mala palabra. Cuando explotó todo, no hablamos más. Me enteraba por la tele y redes”.

Con humor, agregó que su entorno siempre le decía que terminarían juntos: “Él es el mejor. Deja la vara demasiado alta… o yo la tenía muy baja”.

La imperdible entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez: escándalos, confesiones y más

Regalos, convivencia y planes a futuro

La actriz también contó la historia del lujoso regalo que recibió por su aniversario: una exclusiva cartera Hermés que Icardi consiguió tras escuchar que era su “color favorito”, pese a tener una espera de más de un año.

Respecto a un posible casamiento, Eugenia fue contundente: solo lo contemplará una vez que el divorcio entre Icardi y Wanda Nara esté completamente finalizado.

Icardi aseguró que el trámite podría concluir en marzo de 2026 y deslizó: “Cuando salga, lo vamos a festejar”.

Suárez, entre risas, cerró: “Ya es un avance que diga eso. No es un tema que hablemos mucho”.