Se conocieron las primeras imágenes de nueva serie de la China Suárez

Se conocieron las primeras imágenes de la nueva serie de la China Suárez.

Hecha en la Patagonia argentina y con un tono de thriller romántico , la China Suárez vuelve a la pantalla interpretando a una mujer marcada por su pasado y consumida por un ansia de venganza . Disney+ estrena Hija del fuego: la venganza de la bastarda , la nueva serie dramática con la actriz como protagonista , disponible desde el 19 de noviembre.

Streaming. The Witcher regresa a Netflix: el motivo por el que su protagonista cerró sus redes sociales

Imperdible. Furor por la serie de Moria Casán: se filtraron las primeras imágenes

Bajo la producción de Adrián Suar y realizada por Kapow , el reparto principal incluye a Diego Cremonesi , Eleonora Wexler , Joaquín Ferreira , Carlos Belloso , Pedro Fontaine , Antonella Costa , Mariano Saborido y Jerónimo Bosia , entre otros. Este lunes se presentaron oficialmente el póster y el tráiler de la serie.

En Hija del fuego: la venganza de la bastarda , un pequeño pueblo patagónico se ve alterado por la llegada de Letizia (China Suárez) , una forastera que se prepara para unirse en matrimonio con un influyente empresario local . Su arribo despierta recelos , aunque nadie sospecha la verdadera razón: ella es la protagonista de una implacable y sangrienta venganza .

Ambientada en la Patagonia argentina, y en clave de thriller romántico, la China Suárez vuelve a la pantalla.

Aprovechando la confianza de los habitantes , iniciará su plan y llevará a cabo actos de violencia extrema en un lugar que oculta más secretos de los que aparenta .

La nueva serie dramática protagonizada por la mediática actriz.

Misterios y giros inesperados

La serie, filmada principalmente en San Martín de los Andes y en diversas locaciones de Buenos Aires, promete cautivar al público con una narrativa llena de misterio y giros inesperados, combinada con una intensa historia romántica, todo ello enmarcado por los impresionantes paisajes de la Patagonia.

La propuesta se distingue también por ofrecer un amplio espectro de personajes, cada uno con historias y motivaciones particulares que resonarán de manera distinta en la audiencia.

Conformada por 22 episodios de media hora, la serie fue concebida por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. Entre los integrantes del elenco figuran Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.

La producción se destaca, a su vez, por el rico abanico de personajes con circunstancias y motivaciones diversas.

El mensaje de la China Suárez tras terminar el rodaje de la serie

El rodaje concluyó el 9 de agosto de 2024, y ese mismo día la protagonista sorprendió a sus seguidores con una publicación emotiva en Instagram, compartiendo su experiencia tras finalizar la filmación. “Fin de una etapa. Nunca dejarán de dolerme las despedidas”, escribió junto a un collage de imágenes que retratan los momentos más memorables de la producción.

Hace unos días, la exprotagonista de Casi Ángeles y figura habitual de los medios de espectáculos expresó: “Estoy tan agradecida con este equipo, nos hemos cuidado, acompañado, aconsejado, congelado, todos juntos”.

Producida por Adrián Suar la ficción constará de 22 episodios cortos.

Malestar entre los vecinos

La China, actualmente en pareja con el futbolista Mauro Icardi, se hospedó en una cabaña junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio. La filmación no estuvo exenta de tensiones: los comerciantes locales de la provincia de Neuquén acudieron a la Municipalidad y al Concejo Deliberante para presentar reclamos por los cortes de calles generados durante el rodaje, llegando incluso a mencionar pérdidas económicas por “lucro cesante”.

Embed

Mientras tanto, la actriz y sus hijos —producto de su vínculo con Benjamín Vicuña— compartían imágenes de los paisajes de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, mostrando la belleza de la región.