The Witcher regresa a Netflix: el motivo por el que su protagonista cerró sus redes sociales

Este jueves 30 de octubre Netflix estrenará la cuarta entrega de The Witcher , y Liam Hemsworth , quien toma el rol principal luego de la salida de Henry Cavill , confesó que se vio obligado a cerrar sus cuentas en redes sociales durante gran parte del año pasado debido a la reacción de los seguidores .

“Hubo mucho ruido y tuve que alejarme de las redes –comentó Hemsworth –. Empezó a convertirse en una distracción ”. ¿Lograrán aceptarlo finalmente o el rechazo de los críticos será implacable? El actor australiano Liam Hemsworth asumió el personaje de Geralt de Rivia tras la marcha de Henry Cavill , quien encabezó la serie durante las tres primeras temporadas .

En una entrevista con Entertainment Weekly en septiembre, Liam Hemsworth confesó: “Me alejé de las redes sociales y de Internet la mayor parte del año pasado. Ya lidié mucho con ese tipo de cosas en el pasado y, al fin y al cabo, me encanta hacer películas , contar historias y actuar. Simplemente no quiero que nada de eso afecte mi forma de contar la historia que intento contar”.

A pesar de ello, el actor aseguró que volcó toda su energía en la narrativa de la cuarta temporada de The Witcher y en profundizar en su interpretación de Geralt de Rivia . Por eso, procura no dejarse afectar por las críticas de los seguidores . “Amo contar historias y actuar . Eso es lo que quiero que se note en pantalla , no el ruido que hay afuera”, comentó Hemsworth , hermano de Chris Hemsworth y conocido por su participación en franquicias exitosas como Los juegos del hambre y Día de la independencia: Contraataque .

Detalles clave de la cuarta temporada, que regresa este 30 de octubre.

Un cambio de actor para la producción de Netflix

El anuncio de que Henry Cavill (quien interpretó a Superman) ya no continuará como Geralt de Rivia sigue generando desazón entre millones de seguidores de la serie. Por ese motivo, el propio actor se encargó de dar la bienvenida a Liam Hemsworth como nuevo protagonista de The Witcher.

“En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Como con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé interpretando a Geralt y con entusiasmo por ver la visión de Liam sobre este hombre tan fascinante y lleno de matices”, expresó Cavill en un comunicado oficial.

Asimismo, desde Netflix y el grupo creativo detrás de The Witcher aseguraron que la transición de Henry Cavill a Liam Hemsworth como protagonista se dio de manera fluida y orgánica. “Henry tenía planes para otros roles a los que realmente quería dedicarse. Y nosotros no queríamos retener a alguien y forzarlo a hacer algo que no deseaba. Por eso sentimos que fue una decisión realmente simbiótica”, dijo Lauren Hissrich, creadora y showrunner de la serie.

Por qué su nuevo protagonista tuvo que cerrar sus redes sociales durante un año luego ser anunciado.

Y amplió: “Nunca tuvimos conversaciones serias sobre que la serie no continuara. El show es más grande que un actor. Es más grande que yo. Hay una serie de libros; hay un videojuego. Somos la tercera entrada en este universo. Así que The Witcher vive, con o sin nosotros”.

El cambio de timón

Aunque las opiniones en redes continúan divididas: hay quienes critican la partida de Cavill y la incorporación de Hemsworth, mientras otros consideran que “hay que juzgar a la cuarta temporada por sus méritos propios”.

Por eso se nota un enfoque distinto en esta entrega: los productores reconocen que llevará tiempo que la audiencia acepte a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia. Los capítulos retoman los sucesos que sacudieron al Continente: ahora Geralt (Hemsworth), Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan) se encuentran separados por la guerra y la presión de múltiples enemigos, obligándolos a buscar aliados inesperados para poder reunirse nuevamente.

Vuelve The Witcher, en Netflix.

La producción suma a su elenco a Laurence Fishburne, quien dará vida al vampiro Regis, un personaje icónico tanto en las novelas de Andrzej Sapkowski como en los videojuegos de CD Projekt RED que expanden el mundo de The Witcher. Regis se caracteriza por ser un pensador profundo, médico y abstemio, que decide no alimentarse de sangre, convirtiéndose en una figura de guía y ejemplo para Geralt.

“Él aporta un centro moral y ético que empuja a Geralt a cuestionarse muchas cosas -dijo Hissrich, la showrunner-. De pronto, esas conversaciones que nunca habíamos podido tener en la serie empiezan a surgir. Y eso cambia todo”.

Un Geralt de Rivia más introspectivo y sensible

El desafío para Liam Hemsworth consistirá en interpretar a un Geralt de Rivia más introspectivo y sensible, manteniendo intacta su fuerza física y su carácter implacable. De esta manera, la cuarta temporada no se centrará únicamente en la caza de monstruos, sino en el camino ético y emocional que Geralt deberá recorrer para sobrevivir, descubrirse a sí mismo y reunirse nuevamente con Yennefer y Ciri.

Liam Hemsworth, actor australiano, asumió el papel de Geralt de Rivia en The Witcher tras la partida de Henry Cavill.

“Geralt. Toda tu vida peleaste con monstruos y hombres. Entregás cuerpo y alma para encontrar a una persona a quien temés haberle fallado: tu Ciri”, se oye en el tráiler de la cuarta temporada, mientras el brujo destruye a una araña gigante con un golpe de espada. “Acompañamos a Geralt por todo el Continente para salvarla”, dice uno del equipo que sigue al protagonista. Y el propio Geralt enuncia: “Vaya compañía con la que terminé”. Algo afín dice Yennefer: “Necesitamos salvar a Ciri”.

El desafío de dejar una vida de paz

“¿Abandonarías una vida de paz para acompañarme en una cruzada mortal?”, pregunta Liam Hemsworth, totalmente inmerso en Geralt de Rivia, mientras empuña nuevamente su espada. “Hasta el día que mueras”, responde Laurence Fishburne interpretando a Regis. Aun así, Geralt muestra sus temores e incertidumbres: “¿Y qué si no puedo salvar a Ciri?”. El avance adelanta que la cuarta temporada explorará a “un brujo confundido”, mientras le dicen: “estás convirtiéndote en algo nuevo”.

Vuelve The Witcher, en Netflix.

¿Podrán los aliados del Lobo Blanco mantener viva la esperanza? ¿Lograrán Geralt, Ciri y Yennefer reunirse nuevamente? Ella advierte: “Algo se desplaza en este Continente”. La amenaza crece: Vilgefortz, con un ojo menos, está formando un ejército. “Ciri será mía”, afirma. Pero Yennefer responde con determinación: “podemos ganar esta pelea si reunimos un ejército”, antes de un enfrentamiento explosivo. Geralt añade: “Juntos somos más fuertes”. Las imágenes de la cuarta temporada muestran a Liam Hemsworth desplegando toda su destreza física mientras combate monstruos con su espada.

Detalles clave de la cuarta temporada, que regresa este 30 de octubre.

En esta nueva entrega, Geralt se dirige hacia Nilfgaard, acompañado por Jaskier y Milva, siguiendo la pista de Ciri. Mientras tanto, Yennefer ha creado la Logia de Hechiceras, buscando expandir su influencia y poder. Por su parte, Ciri, adoptando el nombre de Falka, se ha unido a los Ratas, un grupo de adolescentes peligrosos cuya historia se explorará a fondo en la cuarta temporada.

Entre los nuevos integrantes del elenco, además de Laurence Fishburne como Regis, destacan Sharlto Copley en el papel del cazador de recompensas Leo Bonhart, James Purefoy como el espía Skellen, y Danny Woodburn interpretando al querido enano Zoltan.

Sin embargo, todas las miradas están puestas en Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. El actor confesó: “Como fan de The Witcher estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill fue un Geralt increíble y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura”.

Hemsworth agregó: “Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de The Witcher”. Ahora queda por ver si logrará superar el desafío de convertirse en el nuevo Geralt de Rivia.