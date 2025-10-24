It: Bienvenidos a Derry, la serie que revive el terror de Pennywise

Stephen King compartió en Threads el 6 de octubre: “It: Bienvenidos a Derry es impresionante. El primer capítulo da verdadero miedo” . Con este mensaje, el autor celebró la llegada de la nueva serie que se estrena el domingo 26 de octubre en HBO y HBO Max .

Tras el éxito de las películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti basadas en su novela de terror , la producción televisiva ahonda en los orígenes del payaso que aterroriza a Derry cada veintisiete años. ¿A quiénes pondrá en vilo It: Bienvenidos a Derry ?

La temporada inicial de la serie, que contará con tres en total, se sitúa en 1962, antes de los acontecimientos de la película It (2017) . La historia fue creada por Andy Muschietti , su hermana Bárbara y Jason Fuchs , y este domingo llegará el primero de sus ocho episodios.

En esta precuela , situada veintisiete años antes de la película, los Hanlon se trasladan a Derry con su hijo justo cuando un niño desaparece. El pueblo todavía lidia con el dolor por el incendio del club nocturno Black Spot , que dejó numerosas víctimas de la comunidad afroamericana , y los secuestros infantiles contribuyeron a la mala reputación de la localidad.

De este modo, It: Bienvenidos a Derry amplía el universo de It, de Stephen King, para explorar los orígenes del aterrador payaso Pennywise. La serie toma fragmentos y misterios de la novela que nunca se habían adaptado, y sobre ellos los hermanos Muschietti trabajaron para profundizar en la leyenda de este ser que se alimenta de niños y encarna distintas formas del mal. Mientras la primera temporada se desarrolla en 1962, la segunda se ambientará en 1935 y la tercera en 1908, reflejando los ciclos recurrentes del miedo.

La serie explora el terror que genera el payaso Pennywise en el pueblo de Derry.

“Derry es como un microcosmos visceral de los Estados Unidos y, por extensión, de todo el mundo”, afirmaron los productores de It: Bienvenidos a Derry. La localidad de Maine mostrará todos sus elementos característicos: los bosques, los diners y las estaciones de servicio; los niños que encarnan la inocencia; y aquellos que acosan, quienes recibirán su merecido. Taylour Paige interpretará a Charlotte Hanlon, Jovan Adepo dará vida a su esposo Leroy Hanlon, mientras que otros personajes adultos serán interpretados por Kimberly Guerrero como Rose y James Remar como el General Shaw.

Cómo es la serie con impronta argentina que marca el regreso del payaso terrorífico.

Derry, un reflejo de miedos y tensiones sociales

La serie comparará las perspectivas de los adultos con las de los niños y adolescentes del pueblo, ambientada en 1962. En medio de la Guerra Fría, la carrera espacial y la presidencia de Kennedy, Pennywise encarnará los temores más profundos de la sociedad estadounidense. Además del incendio en Black Spot, la historia abordará la masacre de Bradley Gang, experimentos secretos en una planta militar, la segregación racial y la visión de los pueblos originarios.

Además de centrarse en la pareja Hanlon, la trama seguirá las historias de Hank Grogan (Stephen Rider) y su hija, del militar Dick Hallorann (Chris Chalk) y del Capitán Pauly Russo (Rudy Mancuso), entre otros personajes que habitan los convulsos años ’60. Entre todos ellos, en las sombras, se mantiene la presencia de Pennywise, el temible payaso, nuevamente interpretado por Bill Skarsgård, como en las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019). “Pudimos explorar diferentes facetas del viejo Pennywise. Hay cosas geniales que no habíamos visto”, comentó el actor a HBO Max.

La serie, como se dijo, explorará los focos no adaptados de la novela de Stephen King.

El payaso maldito y enigmático

Aunque It: Bienvenidos a Derry ofrecerá nuevas perspectivas sobre la figura de Pennywise, muchos de sus misterios permanecerán intactos, tal como los concibió Stephen King. El guion del episodio inaugural fue escrito por Jason Fuchs, showrunner junto con Brad Caleb Kane, y Andy Muschietti dirige los primeros cuatro capítulos. ¿Qué rumbo tomará el terror?

“Es un hecho que las cosas son diferentes aquí”, afirma Charlotte Hanlon (Taylour Paige) al llegar al pueblo junto al aviador Leroy Hanlon (Jovan Adepo). “Derry es un lugar hermoso, pero sí pasan cosas de vez en cuando”, le responde una vecina, justo antes de que un grupo de niños agresivos ataque a otro.

El terror también se hará presente en la base aérea situada en las afueras de Derry. Más tarde, los niños investigarán lo que ocurre bajo la superficie tras leer en el periódico el encabezado “Chico desaparecido”. “A Matty lo vieron por última vez el 4 de enero en el cine”, comentará uno de ellos. “Antes de desaparecer, él me contó que había visto cosas raras”, agregará otra chica. Y otro: “Hay que decirle a alguien, aunque nadie nos crea”.

Dirige cuatro episodios el argentino Andy Muschietti.

Algo ocurre y nadie quiere enfrentarlo

En otra secuencia, sobre un arroyo, flotará el icónico globo rojo que anuncia la presencia del payaso Pennywise. ¿Aceptarán los adultos lo que se oculta en las sombras? “Muchas personas solamente creen en lo que ven con sus propios ojos”, señalará la actriz invitada Madeleine Stowe. Y Charlotte Hanlon corroborará: “Es como si en la gente de este pueblo residiera el mal”.

El adelanto de la serie muestra escenas escalofriantes en diversos escenarios: una cueva en el corazón de Derry, un pasillo escolar cubierto de niebla densa, las sombras persistentes, una mansión antigua y abandonada, y constantemente en la mente de los personajes. “Vuelve al lugar donde ‘eso’ comenzó”, promete el tráiler. El payaso aterrador también hará su aparición en los lugares clásicos: las alcantarillas y los túneles subterráneos. Por eso un militar advierte: “El miedo se instala como niebla en cada persona que toca”.

La serie con impronta argentina que marca el regreso del payaso terrorífico.

“Aquí sucede algo, pero no hablamos sobre eso”, dice la misma niña que había conversado con Matty antes de su desaparición. Otro niño se cuestiona: “¿Crees que alguien podría raptar a un niño y mantenerlo bajo tierra, en las alcantarillas?”. Ya van “veinticinco desapariciones y siete muertes confirmadas, en su mayoría niños”, se escucha en otra voz del tráiler de It: Bienvenidos a Derry. Además, las imágenes muestran pesadillas con gusanos en un supermercado, jóvenes flotando con los ojos en blanco y un piloto advirtiendo: “Algo malo va a pasar”.

La serie, como se explicó, indagará en los elementos de la novela de Stephen King que no habían sido adaptados, centrándose en la trágica historia de Derry: el racismo persistente, el castigo a delincuentes, la muerte de un leñador, un accidente industrial durante la Pascua y la explosión de la fábrica Kitchener Ironworks, que dejó víctimas entre niños y familias enteras. ¿Estuvo Pennywise presente en cada uno de estos sucesos? Estos acontecimientos se explorarán en It: Bienvenidos a Derry, pero no solo para mostrar el terror sobrenatural: también reflejarán la dimensión humana del mal.

El propio Andy Muschietti señaló: “Es difusa la influencia de Pennywise en el pueblo frente al comportamiento humano”. Y agregó: “A todos estos eventos es como si no pudieras atribuirlos realmente a ‘eso’, porque ocurren todos los días: abuso, homofobia, racismo, abandono… Cada hecho horrible que ocurre en Derry podría perfectamente suceder sin el monstruo”.

La serie explora el terror que genera el payaso Pennywise en el pueblo de Derry, en los años ‘60.

Los seguidores más atentos de Stephen King encontrarán conexiones con otras de sus novelas, con múltiples capas para analizar. Pero un patrón innegable se repetirá junto con la presencia del payaso: la discriminación dentro de un típico pueblo norteamericano. “Esto no es Estados Unidos, esto es Derry”, afirma un supremacista. ¿Quiénes son entonces los verdaderos agentes del terror? ¿Cómo lo ocultan o lo perpetúan los sectores blancos privilegiados?

Es en ese espacio donde se manifiesta Pennywise: el payaso puede aparecer en un rincón, oculto detrás de la pantalla de un cine, entre los comercios del centro o incluso entre los pasillos de un supermercado. Tras la desaparición de Matt, los sucesos terroríficos revelarán las profundas heridas sociales y raciales de la comunidad. Derry se convierte en una especie de espejo de los miedos más íntimos de sus habitantes. Además, la serie abordará una interrogante que plantea la novela: ¿posee el payaso una identidad humana llamada Bob Gray?

El regreso del payaso terrorífico.

En la premiere de la serie, Andy Muschietti compartió algunas reflexiones: “En It, Stephen King escribió una obra maestra del terror, pero también una parábola sobre el alarmismo y el uso del miedo como arma en el mundo real”.

Y agregó: “Esa metáfora parece mucho más relevante en los días que vivimos ahora. Por eso me gusta considerar la serie como un recordatorio de que, si creés en la empatía y en el amor, podemos mantenernos unidos y alzarnos contra la violencia, la intimidación y la crueldad que estos payasos nos infligen”.