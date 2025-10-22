Vuelve la serie "Prision Break": los detalles de la nueva producción esperada por todos

Tras años de especulaciones, la serie Prison Break confirma su retorno. Hulu anunció un reboot de la producción carcelaria icónica, ahora con un reparto renovado liderado por Emily Browning, Drake Rodger y Lukas Gage . Según Variety , esta nueva versión se desarrollará dentro del mismo universo que la serie original.

Sin embargo, la nueva producción se centrará en personajes totalmente nuevos . La dirección creativa estará a cargo de Elgin James , creador de Mayans M.C., quien asumirá roles de showrunner, guionista, productor ejecutivo y director del episodio piloto .

El proyecto también incorpora a Dawn Olmstead , productora ejecutiva de la serie original, y a Paul Scheuring , creador de Prison Break, quienes retornan para supervisar este reinicio junto a Marty Adelstein y Neal Moritz , responsables de la producción del título inicial.

La trama renovada girará en torno a Cassidy , papel de Emily Browning , una exmilitar convertida en oficial penitenciaria que asume un cargo en una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos “para demostrar hasta dónde puede llegar por alguien a quien ama” , según la sinopsis difundida por Entertainment Weekly .

El elenco principal se completa con Drake Rodger como Tommy, Lukas Gage interpretando a Jackson, Clayton Cardenas como Michael “Ghost”, JR Bourne en el rol de Junior, Georgie Flores como Andrea y Myles Bullock encarnando a Darius “Red”.

Drake Rodger acompaña a Emily Browning en el elenco principal del nuevo Prison Break.

Drake Rodger, de 26 años, expresó su entusiasmo en redes sociales luego de que se anunciara su incorporación: “Estoy más que agradecido de ser parte de este universo”, compartió en su cuenta de Instagram, mientras que Lukas Gage celebró la noticia con un conciso y efusivo “¡Vamos!”.

La nueva versión de Prison Break será transmitida por Hulu en Estados Unidos y por Disney+ para el resto del mundo. Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, la producción ya recibió pedido oficial de temporada completa.

Quiénes son los nuevos protagonistas de la serie Prision Break

Emily Browning es una intérprete australiana con amplia trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004), película que le otorgó el Australian Film Institute como Mejor Actriz Internacional.

Lukas Gage, actor de 30 años, que ha sido parte de Euphoria y The White Lotus.

Su carrera incluye también filmes como Sucker Punch, Sleeping Beauty, Pompeii, Legend y la serie American Gods. En 2023, protagonizó la comedia apocalíptica Generación ’07 para Amazon Prime Video.

Por su parte, Drake Rodger es un actor estadounidense que alcanzó notoriedad al interpretar a John Winchester en The Winchesters, precuela de Supernatural. Su filmografía también incluye The In Between (2022), Murder RX (2020) y Not Alone (2021).

Lukas Gage, de 30 años, ha participado en proyectos destacados tanto en televisión como en cine, incluyendo series de renombre como Euphoria, The White Lotus, You y Fargo, además de las películas Smile 2 (2024) y Compañera perfecta (2025).

Wentworth Miller y Dominic Purcell no participarán en el reboot, que presenta un elenco completamente nuevo.

En 2020 se volvió tendencia en internet tras compartir un video de una audición realizada por Zoom, donde un director criticó su departamento sin percatarse de que el micrófono estaba activo, provocando una ola de solidaridad y respaldo dentro del mundo del entretenimiento.

El legado de la serie ‘Prison Break’

El relanzamiento de Prison Break llega casi veinte años después del debut de la producción original, que se consolidó como uno de los grandes fenómenos televisivos de Fox.

Creada por Paul Scheuring, la serie se estrenó en 2005 y seguía la trama de Michael Scofield (Wentworth Miller), un ingeniero que se infiltra voluntariamente en prisión para rescatar a su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condenado a muerte por un delito que no cometió.

Tras sus cuatro temporadas originales (2005–2009), Prison Break regresó en 2017 con una quinta temporada.

El programa se destacó por su ritmo ágil, giros sorprendentes, suspenso constante y escenas de acción, y fue reconocido con una nominación al Globo de Oro como Mejor Serie Dramática en su primera temporada. Además, obtuvo el People’s Choice Award a la Mejor Serie Nueva de TV en 2006.

La franquicia generó además una película para televisión titulada The Final Break, una serie para dispositivos móviles llamada Proof of Innocence, adaptaciones en cómics, videojuegos y consolidó una comunidad global de seguidores apasionados.

Un retiro que puso en jaque a la serie

Después de sus cuatro temporadas originales (2005–2009), Prison Break regresó en 2017 con una quinta temporada que reunió nuevamente a los protagonistas. No obstante, los planes para una sexta entrega se cancelaron de manera definitiva cuando Wentworth Miller anunció que se retiraba del universo de la serie.

Los planes de una sexta entrega se cancelaron definitivamente cuando Wentworth Miller anunció su retiro del universo de la serie.

“No quiero interpretar más personajes heterosexuales. Sus historias ya se han contado (y contado). No más Michael”, declaró en sus redes sociales. Miller, quien reveló públicamente su homosexualidad en 2013, señaló que su elección también estaba motivada por su inquietud sobre cómo se representan los personajes y el impacto que esto puede tener en la salud emocional de los jóvenes LGBTQ+ que lo admiran.

Por su parte, Dominic Purcell, su colega en la serie, respaldó su postura: “Me alegra que hayas tomado esta decisión por tu salud y tu verdad”.