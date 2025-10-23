jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 20:54
Elecciones.

Javier Milei: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

El presidente encabezó el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, donde prometió continuar con las reformas económicas y criticó duramente a la oposición.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Ante una gran cantidad de personas reunidas en Plaza España, Milei expresó su entusiasmo por finalizar la campaña en el lugar donde “el general Belgrano creó la bandera argentina”.

“Es una alegría enorme que justamente hoy terminemos y hagamos el cierre de la campaña donde el general Belgrano creó la bandera argentina. A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, dijo al comenzar su discurso.

Durante su intervención, el mandatario destacó la presencia de jóvenes y militantes libertarios: “Estoy conmovido por ver tantos jóvenes y a tanta militancia”, afirmó, visiblemente emocionado.

Milei remarcó que su gestión representa un cambio de paradigma: “Desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi empeño en transmitirle a la sociedad que este gobierno es distinto a todos los que conocieron antes. Somos el primer gobierno liberal libertario de todo el mundo.”

También lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de obstaculizar su programa de reformas: “A partir de febrero el Congreso destituyente atacó el programa de Gobierno. A pesar de ello, llegamos al domingo. Por eso es tan importante votar, para cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita.”

En otro tramo de su discurso, defendió las políticas económicas implementadas por su administración y aseguró que el país está en camino de dejar atrás la inflación: “Hemos logrado bajar la inflación, para la mitad del año que viene será un mal recuerdo de la Argentina.”

