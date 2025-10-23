Javier Milei: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario , de cara a las Elecciones Generales del próximo domingo 26 de octubre .

Chequeado. No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Ante una gran cantidad de personas reunidas en Plaza España , Milei expresó su entusiasmo por finalizar la campaña en el lugar donde “el general Belgrano creó la bandera argentina”.

“Es una alegría enorme que justamente hoy terminemos y hagamos el cierre de la campaña donde el general Belgrano creó la bandera argentina. A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”, dijo al comenzar su discurso.

Durante su intervención, el mandatario destacó la presencia de jóvenes y militantes libertarios: “Estoy conmovido por ver tantos jóvenes y a tanta militancia”, afirmó, visiblemente emocionado.

Milei remarcó que su gestión representa un cambio de paradigma: “Desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi empeño en transmitirle a la sociedad que este gobierno es distinto a todos los que conocieron antes. Somos el primer gobierno liberal libertario de todo el mundo.”

También lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de obstaculizar su programa de reformas: “A partir de febrero el Congreso destituyente atacó el programa de Gobierno. A pesar de ello, llegamos al domingo. Por eso es tan importante votar, para cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita.”

En otro tramo de su discurso, defendió las políticas económicas implementadas por su administración y aseguró que el país está en camino de dejar atrás la inflación: “Hemos logrado bajar la inflación, para la mitad del año que viene será un mal recuerdo de la Argentina.”