El Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas realizó una caminata de cierre de campaña

En el marco del cierre de campaña de cara a las Elecciones de este domingo 26 de octubre, el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, este jueves por la tarde lleva a cabo una caminata por calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La misma estuvo encabezada por sus candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán y Mario Pizarro, y el intendente capitalino Raúl Jorge.

En ese sentido, María Inés Zigarán sostuvo en diálogo con Canal 4 que "vivimos estos momentos con mucha alegría, con toda la dirigencia y la militancia. Hicimos una gran campaña en toda la provincia con todos los dirigentes de todos los partidos que integran esta coalición de partidos, escuchando a la gente. También tratamos de movilizar a la ciudadanía, todavía persiste un desencanto cívico. Por eso le pedimos a la gente que va a votar el domingo, hay que cuidar las instituciones porque son solamente ellas las que van a garantizar derechos, políticas públicas y libertades".

caminata jujuy crece

"Hay mucho dolor con algunas medidas que tomó Milei, sobre todo en sectores de discapacidad y jubilados. Están en una situación muy compleja, la plata cada vez les alcanza menos y no pueden cumplir a veces sus principales necesidades", añadió.

Por su parte, Mario Pizarro destacó que "recorrimos toda la provincia, ahora estamos acá muy felices y alegres. Salir por los barrios es volverse a encontrar con amigos y mucha gente, yo ya recorrí estos lugares. La única manera de trabajar es todo juntos con un Estado presente al lado y cerca de la gente. La gente está muy triste y nosotros llegamos con una ola de despertar, con ganas de hacer las cosas y poder resolver problemas que tienen los jujeños".

Asimismo, el intendente Raúl Jorge aseguró que "muy contento de estar con toda la militancia, con todos los que están con la lista naranja, con la lista de Carlos Sadir, de Provincias Unidas, todo lo que tiene que ver con nuestras propuestas para la nueva Argentina que comienza este domingo. Acá jugamos un partido muy importante con María Inés Zigarán y Mario Pizarro. Ellos son representantes de la provincia, tienen que defender los proyectos. Esperemos que el domingo sea una jornada de mucha alegría para los jujeños".