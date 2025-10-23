jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 18:10
Elecciones.

El Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas realizó una caminata de cierre de campaña

Los candidatos acompañados por el intendente dialogaron con vecinos, compartieron propuestas y agradecieron el acompañamiento recibido a lo largo de la campaña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Caminanta de cierre de campaña.

Caminanta de cierre de campaña.

En el marco del cierre de campaña de cara a las Elecciones de este domingo 26 de octubre, el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, este jueves por la tarde lleva a cabo una caminata por calles de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La misma estuvo encabezada por sus candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán y Mario Pizarro, y el intendente capitalino Raúl Jorge.

Lee además
El Frente Jujuy Crece estuvo presente en El Talar por las personas con discapacidad
Recorrida.

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en El Talar por las personas con discapacidad
Sigue la recorrida por el interior del Frente Jujuy Crece con la visita a Santa Clara
Rumbo a las urnas.

Candidatos del Frente Jujuy Crece en Santa Clara

image
Caminata Frente Jujuy Crece.

Caminata Frente Jujuy Crece.

En ese sentido, María Inés Zigarán sostuvo en diálogo con Canal 4 que "vivimos estos momentos con mucha alegría, con toda la dirigencia y la militancia. Hicimos una gran campaña en toda la provincia con todos los dirigentes de todos los partidos que integran esta coalición de partidos, escuchando a la gente. También tratamos de movilizar a la ciudadanía, todavía persiste un desencanto cívico. Por eso le pedimos a la gente que va a votar el domingo, hay que cuidar las instituciones porque son solamente ellas las que van a garantizar derechos, políticas públicas y libertades".

caminata jujuy crece

"Hay mucho dolor con algunas medidas que tomó Milei, sobre todo en sectores de discapacidad y jubilados. Están en una situación muy compleja, la plata cada vez les alcanza menos y no pueden cumplir a veces sus principales necesidades", añadió.

Por su parte, Mario Pizarro destacó que "recorrimos toda la provincia, ahora estamos acá muy felices y alegres. Salir por los barrios es volverse a encontrar con amigos y mucha gente, yo ya recorrí estos lugares. La única manera de trabajar es todo juntos con un Estado presente al lado y cerca de la gente. La gente está muy triste y nosotros llegamos con una ola de despertar, con ganas de hacer las cosas y poder resolver problemas que tienen los jujeños".

Asimismo, el intendente Raúl Jorge aseguró que "muy contento de estar con toda la militancia, con todos los que están con la lista naranja, con la lista de Carlos Sadir, de Provincias Unidas, todo lo que tiene que ver con nuestras propuestas para la nueva Argentina que comienza este domingo. Acá jugamos un partido muy importante con María Inés Zigarán y Mario Pizarro. Ellos son representantes de la provincia, tienen que defender los proyectos. Esperemos que el domingo sea una jornada de mucha alegría para los jujeños".

Embed - María Inés Zigarán y Mario Pizarro- cierre de campaña

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en El Talar por las personas con discapacidad

Candidatos del Frente Jujuy Crece en Santa Clara

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en el barrio Los Perales y Alto Comedero

El Frente Jujuy Crece cerró su campaña en Libertador

"Hay que hacer un espacio de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias"

Lo que se lee ahora
mariano cuneo libarona confirmo su salida del gobierno: me voy muy feliz, deje la vida en la gestion
Política.

Mariano Cúneo Libarona confirmó su salida del Gobierno: "Me voy muy feliz, dejé la vida en la gestión"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto  video
Elecciones.

La Alianza La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Debate en Diputados.
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Clases de yoga gratis en Jujuy: cómo inscribirse

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó
Fútbol.

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel