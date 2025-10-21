martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 08:54
Cuenta regresiva.

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en el barrio Los Perales y Alto Comedero

María Inés Zigarán, candidata del Frente Jujuy Crece estuvo en barrio Los Perales y Alto Comedero en donde reafirmó su compromiso por un Estado presente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, encabezó una nueva jornada de campaña en la capital jujeña, visitando el loteo Chalchaleros del barrio Los Perales y el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

Durante el recorrido, la dirigente instó a los vecinos a “elegir este domingo la lista naranja para obtener un triunfo rotundo” y así “garantizar un Estado presente y eficiente, con miras a restituir y proteger los derechos vulnerados por Milei, especialmente a jubilados y personas con discapacidad”.

María Inés Zigarán (6)

Cercanía con los vecinos y gestión en territorio

Zigarán destacó la importancia de mantener una dirigencia activa en el territorio, en contacto permanente con la comunidad. “Es necesario conocer las necesidades de los jujeños y dialogar con ellos”, expresó, y añadió que “mirar a la cara a la gente genera una necesidad indispensable. Esto hace a la eficacia de la gestión pública”.

La candidata sostuvo que el trabajo de cercanía permite fortalecer el vínculo entre el Estado y la sociedad, escuchando demandas reales y transformándolas en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las familias jujeñas.

“Un modelo de progreso con sensibilidad social”

En otro tramo de su visita, Zigarán cuestionó al gobierno nacional por “tomar decisiones desde una total falta de sensibilidad social” y defendió el modelo jujeño de desarrollo impulsado por el Frente Jujuy Crece. “Desde 2015 estamos junto a la gente, resolviendo problemas y transformando la vida de los jujeños”, afirmó.

Finalmente, la candidata reafirmó su compromiso de trabajar por un Estado que acompañe y proteja, priorizando a los sectores más vulnerables y promoviendo políticas públicas con enfoque humano y federal.

