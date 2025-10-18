sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 11:00
Rumbo a las urnas.

Candidatos del Frente Jujuy Crece en Santa Clara

La candidata a diputada nacional del Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán, visitó Santa Clara para dialogar con los vecinos y acercar su propuesta.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Sigue la recorrida por el interior del Frente Jujuy Crece con la visita a Santa Clara

Sigue la recorrida por el interior del Frente Jujuy Crece con la visita a Santa Clara

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, visitó la localidad de Santa Clara, donde destacó la necesidad de un Estado presente para garantizar derechos básicos como la educación y la salud pública.

Marías Inés Zigarán.
Elecciones 2025.

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"
Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo
Rumbo a octubre.

Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

Durante el encuentro, la dirigente ratificó su compromiso con los valores del frente y cuestionó duramente las políticas nacionales impulsadas por el presidente Javier Milei.

María Inés Zigarán (2)

Críticas a la política educativa del Gobierno nacional

En su exposición, Zigarán afirmó que “lo que hizo Milei con la educación pública es casi un crimen” y lamentó que “el golpe fue brutal” para el sistema educativo argentino.

Recordó que el Gobierno nacional eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que obligó a la provincia de Jujuy a hacerse cargo de ese concepto para sostener los salarios de los educadores.

Además, advirtió que también se suspendieron los recursos destinados a los comedores escolares, una medida que afectó directamente a miles de familias.

En Jujuy son 630 las escuelas con comedores escolares que contienen a 150.000 niños. El Estado provincial dijo presente y se hizo cargo de estos servicios”, subrayó.

“Jujuy sigue creyendo en la educación pública”

En contraste con las decisiones del Gobierno nacional, Zigarán destacó que la provincia continúa apostando por una educación pública inclusiva y de calidad.

A diferencia de Milei, Jujuy sigue creyendo en la educación pública con inversiones en obras, edificios escolares nuevos, equipamiento, incorporación de última tecnología y capacitación docente continua”, señaló.

La candidata recordó que todas estas políticas se implementan a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), que ha permitido fortalecer el sistema educativo provincial.

Compromiso con el interior

Durante su recorrida por el interior jujeño, Zigarán remarcó la importancia de escuchar a las comunidades y fortalecer los lazos con los distintos sectores sociales.

“Queremos un Estado presente, que no abandone a su gente, que invierta en la educación, la salud y el trabajo digno. Ese es el camino que proponemos desde el Frente Jujuy Crece”, expresó.

