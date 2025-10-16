jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 08:45
Política.

El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso

María Inés Zigarán y Mario Pizarro, candidatos del Frente Jujuy Crece, se reunieron con intendentes y comisionados municipales con mandato cumplido.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso

El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso

Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Mario Pizarro, encabezaron un encuentro con intendentes y comisionados municipales mandato cumplido, en el que destacaron la importancia de la experiencia, el compromiso territorial y la defensa de los valores democráticos frente al modelo nacional vigente.

“Defender la democracia y la soberanía argentina”

Durante la reunión, Zigarán subrayó que el encuentro permitió reivindicar la labor de quienes tuvieron una gestión pública cercana a la gente.

“Nos reunimos con dirigentes que tuvieron una acción política muy cercana a los territorios”, señaló, y agregó que ellos “encarnan el gran capital histórico y político de nuestro frente, que nutre el presente y llena de energía para avanzar hacia el futuro con esperanza y fortaleza”.

Asimismo, la candidata enfatizó que el desafío de Jujuy Crece es “enfrentar el modelo libertario y evitar el retorno al pasado con el kirchnerismo”, construyendo “bases sólidas para una alternativa que represente la gran esperanza de los jujeños”.

María Inés Zigarán (4)

Recorridas y compromiso con la gente

Por su parte, Mario Pizarro destacó el trabajo territorial realizado durante la campaña, que lo llevó a recorrer más de 6.000 kilómetros por toda la provincia.

“Los jujeños me recibieron y dialogamos, eso es lo más importante de la política”, expresó.

El candidato explicó que esos encuentros permiten comprender las dificultades que atraviesan las familias: “Cada hogar tiene un jubilado, una persona con discapacidad o un estudiante de la universidad pública que hoy no sabe qué será de su futuro”.

Mario Pizarro (2)

“Vamos a pelear por los jujeños en el Congreso”

En ese sentido, Pizarro fue enfático al afirmar que el Frente Jujuy Crece representa una propuesta clara y comprometida: “Ante tantas injusticias, llegamos con la decisión de pelear por los jujeños en el Congreso de la Nación y no permitir que el gobierno de Milei nos doble”.

El encuentro culminó con un llamado a mantener la unidad, la esperanza y la fortaleza política para defender los intereses de la provincia y construir desde Jujuy una voz firme en el Parlamento nacional.

