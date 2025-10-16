El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso

Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Mario Pizarro, encabezaron un encuentro con intendentes y comisionados municipales mandato cumplido, en el que destacaron la importancia de la experiencia, el compromiso territorial y la defensa de los valores democráticos frente al modelo nacional vigente.
“Defender la democracia y la soberanía argentina”
Durante la reunión, Zigarán subrayó que el encuentro permitió reivindicar la labor de quienes tuvieron una gestión pública cercana a la gente.
“Nos reunimos con dirigentes que tuvieron una acción política muy cercana a los territorios”, señaló, y agregó que ellos “encarnan el gran capital histórico y político de nuestro frente, que nutre el presente y llena de energía para avanzar hacia el futuro con esperanza y fortaleza”.
Asimismo, la candidata enfatizó que el desafío de Jujuy Crece es “enfrentar el modelo libertario y evitar el retorno al pasado con el kirchnerismo”, construyendo “bases sólidas para una alternativa que represente la gran esperanza de los jujeños”.
Recorridas y compromiso con la gente
Por su parte, Mario Pizarro destacó el trabajo territorial realizado durante la campaña, que lo llevó a recorrer más de 6.000 kilómetros por toda la provincia.
“Los jujeños me recibieron y dialogamos, eso es lo más importante de la política”, expresó.
El candidato explicó que esos encuentros permiten comprender las dificultades que atraviesan las familias: “Cada hogar tiene un jubilado, una persona con discapacidad o un estudiante de la universidad pública que hoy no sabe qué será de su futuro”.
“Vamos a pelear por los jujeños en el Congreso”
En ese sentido, Pizarro fue enfático al afirmar que el Frente Jujuy Crece representa una propuesta clara y comprometida: “Ante tantas injusticias, llegamos con la decisión de pelear por los jujeños en el Congreso de la Nación y no permitir que el gobierno de Milei nos doble”.
El encuentro culminó con un llamado a mantener la unidad, la esperanza y la fortaleza política para defender los intereses de la provincia y construir desde Jujuy una voz firme en el Parlamento nacional.
