lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 10:25
Política.

Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Los candidatos a diputados nacionales del Frente Jujuy Crece, visitaron Monterrico para dialogar con los vecinos rumbo a octubre.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán y Mario Pizarro, representantes del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, encabezaron un acto político en la ciudad de Monterrico, donde presentaron las principales líneas de la propuesta electoral de la lista naranja 503.

Lee además
Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes
Política.

Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes
Marías Inés Zigarán.
Elecciones 2025.

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"

Durante el encuentro, los dirigentes destacaron la importancia del municipio en el desarrollo productivo provincial y expusieron los ejes de gestión que impulsarán en caso de llegar al Congreso de la Nación.

Zigarán: “Monterrico es clave en el entramado productivo de la provincia”

La candidata María Inés Zigarán resaltó el papel estratégico que cumple Monterrico dentro del esquema económico de Jujuy. “Monterrico es clave en el entramado productivo de la provincia”, afirmó, y sostuvo la necesidad de garantizar obras públicas y programas de acceso a la vivienda social para fortalecer la región.

“Por estos objetivos y otros más, vamos a trabajar en el Congreso de la Nación, garantizando fondos destinados a obras indispensables para el interior”, aseguró.

Zigarán también subrayó que la elección del domingo 26 de octubre será determinante para el futuro político del país: “Es la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, y el país necesita que Provincias Unidas sea la alternativa frente a los libertarios y kirchneristas”.

María Inés Zigarán

Pizarro: “El 26 es para elegir naranja”

Por su parte, el candidato Mario Pizarro instó a los jujeños a acompañar a la lista naranja. “El domingo 26 es para elegir naranja y reafirmar un Estado presente que asume las responsabilidades que Milei deja al abandono”, expresó.

El dirigente advirtió sobre las consecuencias de las políticas nacionales y valoró el esfuerzo provincial para sostener servicios esenciales: “Mientras el gobierno nacional recorta y ajusta, en Jujuy nos hacemos cargo de los servicios públicos de salud, el pago del incentivo docente, el boleto estudiantil, el subsidio al transporte y la energía eléctrica, y la educación pública”.

En ese sentido, subrayó que la gestión provincial continúa ejecutando obras públicas pese a la decisión del Gobierno nacional de eliminarlas: “En Jujuy seguimos construyendo todo lo que Milei dejó de hacer”.

Mario Pizarro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes

María Inés Zigarán: "Jujuy Crece es una opción de centro frente a los extremos y una apuesta al diálogo"

Mario Pizarro y Jujuy Crece: "Tenemos un concepto de democracia con contenido social"

Candidatos del Frente Jujuy Crece se reunieron con docentes y vecinos de El Chingo

"El 26 vamos a pintar la provincia de naranja", dijo María Inés Zigarán

Lo que se lee ahora
un jujeno sera premiado por la academia nacional de ingenieria video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel