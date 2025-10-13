Los candidatos del Frente Jujuy Crece presentaron su propuesta en Monterrico

Los candidatos a diputados nacionales María Inés Zigarán y Mario Pizarro , representantes del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , encabezaron un acto político en la ciudad de Monterrico , donde presentaron las principales líneas de la propuesta electoral de la lista naranja 503 .

Durante el encuentro, los dirigentes destacaron la importancia del municipio en el desarrollo productivo provincial y expusieron los ejes de gestión que impulsarán en caso de llegar al Congreso de la Nación.

La candidata María Inés Zigarán resaltó el papel estratégico que cumple Monterrico dentro del esquema económico de Jujuy. “Monterrico es clave en el entramado productivo de la provincia”, afirmó, y sostuvo la necesidad de garantizar obras públicas y programas de acceso a la vivienda social para fortalecer la región.

“Por estos objetivos y otros más, vamos a trabajar en el Congreso de la Nación, garantizando fondos destinados a obras indispensables para el interior”, aseguró.

Zigarán también subrayó que la elección del domingo 26 de octubre será determinante para el futuro político del país: “Es la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, y el país necesita que Provincias Unidas sea la alternativa frente a los libertarios y kirchneristas”.

María Inés Zigarán

Pizarro: “El 26 es para elegir naranja”

Por su parte, el candidato Mario Pizarro instó a los jujeños a acompañar a la lista naranja. “El domingo 26 es para elegir naranja y reafirmar un Estado presente que asume las responsabilidades que Milei deja al abandono”, expresó.

El dirigente advirtió sobre las consecuencias de las políticas nacionales y valoró el esfuerzo provincial para sostener servicios esenciales: “Mientras el gobierno nacional recorta y ajusta, en Jujuy nos hacemos cargo de los servicios públicos de salud, el pago del incentivo docente, el boleto estudiantil, el subsidio al transporte y la energía eléctrica, y la educación pública”.

En ese sentido, subrayó que la gestión provincial continúa ejecutando obras públicas pese a la decisión del Gobierno nacional de eliminarlas: “En Jujuy seguimos construyendo todo lo que Milei dejó de hacer”.