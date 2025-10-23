El Frente Jujuy Crece cerró su campaña en Libertador

En un emotivo cierre de campaña, el Frente Jujuy Crece realizó su acto final en la ciudad de Libertador General San Martín, encabezado por el candidato a diputado nacional Mario Pizarro. Acompañado por el intendente local, dirigentes, militantes y una gran cantidad de vecinos, el encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo y compromiso político.

Mario Pizarro (2) “Defender el trabajo, la producción y la educación pública” Durante su discurso, Pizarro puso el acento en los valores que sostiene su espacio político: el trabajo, la producción y la educación pública.

“Este domingo tenemos la oportunidad de elegir una propuesta que piense en nuestra gente, que escuche a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes y a los productores. Entre todos podemos tener una provincia y un país mejor”, expresó el candidato ante una multitud que lo aplaudió de pie.

Críticas a las políticas nacionales El referente del Frente Jujuy Crece advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en la economía de las familias jujeñas y convocó a “levantar la voz” para construir un camino distinto.

“No podemos seguir mirando cómo se destruye la economía de los hogares, cómo se abandona a nuestros mayores y se debilita la educación pública. Es tiempo de elegir un camino distinto, con esperanza y compromiso”, afirmó Pizarro, al destacar que su espacio representa una alternativa seria y comprometida con la realidad provincial. Llamado a la unidad y a votar con convicción El acto culminó con un fuerte mensaje de unidad y militancia. Pizarro instó a los presentes a participar activamente en las elecciones de este domingo 26 de octubre. “Les pido que este domingo votemos naranja, votemos con el corazón y con la convicción de que Jujuy merece más”, concluyó el candidato, desatando una ovación entre los asistentes que corearon consignas de apoyo y esperanza.

