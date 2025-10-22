Mario Pizarro se reunió con representantes gremiales de toda la provincia

Mario Pizarro, candidato a diputado nacional

El candidato a diputado nacional del Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, participó de una importante reunión con dirigentes gremiales de distintos sectores, entre ellos UOCRA, UDA, UATRE, UTA, entre otros sindicatos que representan a los trabajadores jujeños.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia como la situación de la educación pública, el recorte a los jubilados, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las dificultades que enfrenta el sector de la construcción ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

Pizarro remarcó la importancia de defender los derechos laborales y sociales, de acompañar a los trabajadores en sus reclamos y de construir alternativas que devuelvan esperanza y estabilidad a las familias jujeñas.

Finalmente, sostuvo que la Lista Naranja representa el compromiso, la transparencia y la voluntad de poner fin a las políticas de corrupción y exclusión impulsadas por el gobierno de Milei, reafirmando su compromiso con un proyecto que priorice a los jujeños y a la justicia social.

