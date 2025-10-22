miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 09:11
Política.

Mario Pizarro se reunió con representantes gremiales de toda la provincia

Rumbo a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional Mario Pizarro participó de una reunión con dirigentes gremiales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mario Pizarro, candidato a diputado nacional&nbsp;

Mario Pizarro, candidato a diputado nacional 

El candidato a diputado nacional del Frente Jujuy Crece, Mario Pizarro, participó de una importante reunión con dirigentes gremiales de distintos sectores, entre ellos UOCRA, UDA, UATRE, UTA, entre otros sindicatos que representan a los trabajadores jujeños.

Lee además
El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso video
Política.

El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso
El Frente Jujuy Crece dijo presente en la ciudad de El Carmen video
Rumbo a las elecciones.

"Trabajamos junto a la gente para cuidar su salud", dijo Mario Pizarro

Durante el encuentro se abordaron temas de gran relevancia como la situación de la educación pública, el recorte a los jubilados, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las dificultades que enfrenta el sector de la construcción ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

Pizarro remarcó la importancia de defender los derechos laborales y sociales, de acompañar a los trabajadores en sus reclamos y de construir alternativas que devuelvan esperanza y estabilidad a las familias jujeñas.

Finalmente, sostuvo que la Lista Naranja representa el compromiso, la transparencia y la voluntad de poner fin a las políticas de corrupción y exclusión impulsadas por el gobierno de Milei, reafirmando su compromiso con un proyecto que priorice a los jujeños y a la justicia social.

Mario Pizarro se reunió con representantes gremiales de toda la provincia

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Frente Jujuy Crece se prepara para dar pelea en el Congreso

"Trabajamos junto a la gente para cuidar su salud", dijo Mario Pizarro

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Avanza una nueva etapa de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen

Lo que se lee ahora
Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel