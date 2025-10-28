martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 16:52
Streaming.

Esta es la verdadera historia de "La vecina perfecta", una producción que es furor de Netflix

El caso de Ajike "AJ" Owens causó un profundo impacto en Florida, Estados Unidos. La producción documental se centra en relatar su trágica historia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La vecina perfecta, disponible en Netflix desde octubre de 2025.

La vecina perfecta, disponible en Netflix desde octubre de 2025.

El documental La vecina perfecta, estrenado en Netflix en octubre de 2025, reconstruye con detalle los acontecimientos que condujeron al fallecimiento de Ajike “AJ” Owens en junio de 2023. Bajo la dirección de Geeta Gandbhir, la producción se compone mayoritariamente de imágenes captadas por cámaras corporales de la policía y grabaciones de seguridad.

Lejos de incluir entrevistas clásicas o comentarios de especialistas, la historia se narra a partir del propio material registrado durante la intervención policial estadounidense, así como de llamadas y declaraciones de los protagonistas involucrados.

El documental La vecina perfecta, disponible en Netflix.

La historia de "La vecina perfecta", tendencia en Netflix

La trama que narra el documental es directa y estremecedora: una serie de conflictos reiterados entre vecinos, motivados por el ruido y los juegos de niños en un terreno vacío cercano, derivó en un desenlace mortal.

Susan Lorincz, una mujer blanca que vivía en Ocala, Florida (Estados Unidos), había registrado múltiples denuncias y llamados a la policía contra los niños del barrio, con especial foco en Owens, una madre afroamericana de 35 años con cuatro hijos.

Una disputa repetida entre vecinos, por el ruido y el juego de niños en un terreno baldío cercano, escaló hasta el enfrentamiento fatal.

El 2 de junio de 2023, luego de un nuevo altercado frente a la casa de Lorincz, esta abrió fuego a través de la puerta, provocando la muerte de Owens. El hecho quedó grabado, generando una investigación oficial y un juicio que captó la atención de todo el país.

El documental toma como base hechos verídicos, incluyendo audios, videos y expedientes judiciales que ya habían sido reportados por medios de comunicación y abordados por la investigación policial.

La reconstrucción presentada en Netflix busca sumergir al espectador en las grabaciones originales, permitiendo que cada quien interprete por sí mismo el impacto del miedo, los prejuicios y las normas de “defensa propia”.

Dirigido por Geeta Gandbhir, la historia está armada casi en su totalidad con imágenes de cámaras corporales policiales y videos de seguridad.

El caso de Ajike “AJ” Owens

El homicidio de Ajike “AJ” Owens sacudió a Estados Unidos. El crimen generó protestas en Florida y otras ciudades, con concentraciones frente a la fiscalía de Marion County y marchas que reclamaban justicia bajo el lema “Say her name: AJ Owens”. Activistas y organizaciones de derechos civiles señalaron un patrón de violencia racial y un uso discriminatorio de las leyes de legítima defensa.

Los familiares de Owens organizaron campañas y vigilias públicas en su honor, mientras que artistas y referentes comunitarios promovieron acciones para asistir a sus hijos y fomentar una revisión de las leyes sobre armas.

Por su parte, los medios estadounidenses, desde The New York Times hasta ABC News y NPR, destacaron el caso como un símbolo de las tensiones raciales y del debate sobre la impunidad en la violencia vecinal. La tragedia de AJ Owens desató un debate nacional sobre cómo el miedo, los prejuicios y los conflictos cotidianos pueden escalar hacia desenlaces fatales cuando se combinan con el racismo y el acceso fácil a armas de fuego.

La vecina perfecta, disponible en Netflix desde octubre de 2025.

¿Qué pasó con Susan Lorincz?

Después del crimen, la detención de Lorincz se postergó, en parte debido a aspectos legales propios de la legislación de Florida. Sin embargo, eventualmente fue arrestada y llevada a juicio. En agosto de 2024, un jurado la declaró culpable de homicidio involuntario con arma de fuego, y en noviembre de 2024 recibió una condena de 25 años de prisión.

La difusión mediática posterior y el estreno del documental han vuelto a poner en primer plano la discusión sobre el racismo, el uso de armas y la respuesta de las instituciones ante conflictos entre vecinos.

El documental actúa como un reflejo perturbador: evidencia de qué manera disputas diarias, combinadas con prejuicios y malentendidos legales, pueden derivar en desenlaces fatales. Al centrarse en el material audiovisual auténtico, La vecina perfecta fuerza a los espectadores a observar sin intermediarios la secuencia de hechos que culminó con la muerte de una madre y la privación de libertad de su vecina.

Tráiler de "La vecina perfecta", disponible en Netflix

