Furor por la serie de Moria Casán: se filtraron las primeras imágenes

Moria Casán sorprendió cuando anunció que se encontraba trabajando en la serie de su vida para la reconocida plataforma Netflix, una producción ficcionada que contará con el respaldo de una de las plataformas de streaming más importantes.

Desde entonces, la expectativa creció entre sus seguidores, ansiosos por ver en pantalla los momentos más icónicos y emblemáticos de la trayectoria de la diva. El proyecto ya tiene elenco confirmado, con una actriz distinta para cada etapa vital de Casán.

Con el inicio de las grabaciones, no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria.

En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la ex vedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.

serie Moria Casán

La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular.

Las primeras imágenes filtradas prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria y su entorno.

La serie abarcará tres etapas de "La One", y también serán parte Cecilia Roth y Griselda Siciliani, ya anunciadas en días anteriores.

Las elegidas para interpretar a la diva

La ficción estará dividida en tres momentos de la vida de Moria, y cada uno estará encarnado por una actriz distinta. Cecilia Roth confirmó que dará vida a la One en la etapa más reciente, mientras que Griselda Siciliani se pondrá en la piel de la estrella en la etapa intermedia.

El gran misterio era quién interpretaría a la joven Casán. En un principio, la producción había pensado en Lali Espósito, pero su ajustada agenda lo hizo imposible. Finalmente, la apuesta sorprendió: será Sofía Gala, la propia hija de Moria, quien la interpretará en su juventud.