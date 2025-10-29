miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 09:32
Imperdible.

Furor por la serie de Moria Casán: se filtraron las primeras imágenes

Salió a la luz el primer video de las grabaciones de la biopic de Moria Casán y se vio quién hará el rol de ex vedette.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Moria Casán

Moria Casán

Lee además
Quién se fue este martes del concurso. video
Televisión.

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?
angela torres revelo su verdadero nombre y conto que dice el dni de su tio diego torres video
El legado de Lolita.

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

Desde entonces, la expectativa creció entre sus seguidores, ansiosos por ver en pantalla los momentos más icónicos y emblemáticos de la trayectoria de la diva. El proyecto ya tiene elenco confirmado, con una actriz distinta para cada etapa vital de Casán.

Las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Con el inicio de las grabaciones, no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria.

En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la ex vedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.

serie Moria Casán

La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular.

Las primeras imágenes filtradas prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria y su entorno.

La serie abarcará tres etapas de "La One", y también serán parte Cecilia Roth y Griselda Siciliani, ya anunciadas en días anteriores.

Las elegidas para interpretar a la diva

La ficción estará dividida en tres momentos de la vida de Moria, y cada uno estará encarnado por una actriz distinta. Cecilia Roth confirmó que dará vida a la One en la etapa más reciente, mientras que Griselda Siciliani se pondrá en la piel de la estrella en la etapa intermedia.

El gran misterio era quién interpretaría a la joven Casán. En un principio, la producción había pensado en Lali Espósito, pero su ajustada agenda lo hizo imposible. Finalmente, la apuesta sorprendió: será Sofía Gala, la propia hija de Moria, quien la interpretará en su juventud.

actrices serie moria casan

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

El motivo por el que Mauro Icardi y la China Suárez viajaron en un avión privado a Milán

Murió una reconocida actriz argentina del elenco de "El Eternauta"

Reapareció Lourdes Fernández luego de que detengan a su ex: ¿Qué dijo?

Lo que se lee ahora
Quién se fue este martes del concurso. video
Televisión.

¿Quién fue el segundo eliminado de Masterchef Celebrity en la noche del martes?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Corte de agua en Alto Comedero
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel