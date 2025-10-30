Nico Vázquez y Dai Fernández se muestran juntos tras blanquear el romance

Poco después de que se confirmara que su relación de amistad había dado un paso hacia algo más romántico , finalmente se difundieron las primeras imágenes de Nicolás Vázquez y Dai Fernández juntos. En el programa Sálvese Quien Pueda mostraron las fotos que evidencian que el romance entre el actor y su colega en la obra teatral “Rocky” sigue consolidándose.

Declaraciones. La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos , comparten mucho tiempo juntos , van y vienen a muchos lugares ”, comentaron en el ciclo de América .

Según contaron, la pareja ya tiene en mente su primer viaje juntos : “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante , la carrera de Rocky . Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra ”.

Además, indicaron que durante esa escapada tendrán un encuentro clave : “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone , porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina . La negociación está muy avanzada”.

En las fotos compartidas, se los observa relajados y sonrientes, con café en mano, disfrutando de una tarde juntos: “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, concluyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PtcRecargado/status/1983666152632152271&partner=&hide_thread=false Romance Confirmado

Mostraron en @SQP_oficial @yanilatorre las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández juntos , confirmando el romance

Te gusta la pareja ? pic.twitter.com/ZvsDSG0JzS — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 29, 2025

Se supo cuándo habría comenzado la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández

El corazón de Nico Vázquez parece haber hallado nueva compañía. Según informó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, su romance con Dai Fernández habría iniciado hace apenas unas semanas.

La conductora contó que el círculo cercano de Nico asegura que esta relación “no venía de antes”, sino que recién ahora las cosas se volvieron “bastante fuertes”. La historia, que nació luego de un momento complicado para ambos, se inició a partir de una amistad sólida: “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, precisó Latorre.

En Sálvese Quien Pueda mostraron las imágenes y revelaron detalles del romance que avanza a paso firme.

El año anterior resultó complicado para Nico: intentó reconstruir su vínculo con Gimena Accardi, pero los tiempos no se alinearon, dejándolo atravesando un período muy doloroso. Hoy, según la información compartida por Yanina Latorre, ese capítulo quedó atrás y lo que empezó como un apoyo mutuo evolucionó hacia un romance incipiente que ya despierta especulaciones en el ambiente artístico.

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, agregó Yanina, sugiriendo que la relación que comenzó como amistad cercana se transformó en amor.