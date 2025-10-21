martes 21 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2025 - 18:31
Espectáculos.

El lazo que uniría a Cazzu con Nico Vázquez y Dai Fernández

La jujeña Cazzu está viviendo su mejor momento profesional, pero aseguran que estaría comenzando una nueva relación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzu&nbsp;

Cazzu 

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue sumando capítulos y protagonistas inesperados, entre ellos Cazzu. Lo que parecía una ruptura mediática más, ahora se convirtió en una verdadera novela con nuevos actores y vínculos cruzados.

Lee además
Cazzusuperó a Lady Gaga en YouTube
Histórico.

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"
Cazzu vs Maluma
Críticas.

La polémica menos pensada entre Cazzu y Maluma: qué pasó

La reconocida cantante jujeña habría quedado involuntariamente en medio de esta historia, más allá que el foco mediático seguía puesto en su escándalo con Christian Nodal por la hija que comparten, pero la oriunda de Fraile pintado habría iniciado un nuevo capítulo sentimental.

Cazzu
Cazzu superó a Lady Gaga.

Cazzu superó a Lady Gaga.

“No se trata de una relación formal, pero hay excelente relación, empatía, charlas y muy buena onda entre ellos. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, y agregó: “Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón”.

Quién es Gonzalo Gerber

El bailarín es conocido por su paso por el Bailando como partenaire de varias figuras, y hoy forma parte del staff de bailarines que acompañan a Cazzu en su gira internacional “Latinaje”, el show que nació tras su separación de Nodal.

Aunque no es habitual que la jujeña incluya bailarines hombres en sus producciones, esta vez la elección habría acercado más de lo esperado a la artista y al bailarín. Ambos se encuentran actualmente de gira por varios países donde Cazzu continúa con su tour.

Entre ensayos, viajes y presentaciones, los rumores apuntan a que el vínculo entre ellos habría crecido y que hoy estarían muy cerca. Dai Fernández y Gonzalo Gerber se separaron en agosto, tras siete años juntos.

Fue en ese momento cuando también se confirmó la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi. Ahora, mientras Nico y Dai blanquean su romance, la posibilidad de una historia entre Cazzu y Gerber agrega un inesperado giro a esta trama mediática.

Cazzu estrenó nueva tema

La referente de la escena urbana argentina, estrenó la canción “Balada Malvada”, en medio de su gira internacional donde tiene entradas agotadas en Uruguay, México y Colombia. En el nuevo single, deja al descubierto sus más profundos sentimientos junto a cuestiones del corazón.

“Si quieres, dime malvada”, repite en el estribillo, tema que forma parte del universo narrativo de “Latinaje: La Novela”, un proyecto creado por la propia Cazzu que combina música, ficción y performance en una experiencia inmersiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"

La polémica menos pensada entre Cazzu y Maluma: qué pasó

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Cazzu haría un dueto que promete sorprender: ¿con quién sería?

Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

Lo que se lee ahora
Los Simuladores.
Deportes.

Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Gobierno de Jujuy.
Medida.

Rejerarquizarán al personal de planta permanente del Estado en Jujuy

Ingreso a primer año.
Educación.

Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Un muerto en Palpalá
Policiales.

Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña
Lobo.

Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

Voluntarias de la Fundación Sí Jujuy.
Solidaridad.

La Fundación Sí busca voluntarios para la Residencia Universitaria en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel