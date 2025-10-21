El lazo que uniría a Cazzu con Nico Vázquez y Dai Fernández

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue sumando capítulos y protagonistas inesperados, entre ellos Cazzu . Lo que parecía una ruptura mediática más, ahora se convirtió en una verdadera novela con nuevos actores y vínculos cruzados.

La reconocida cantante jujeña habría quedado involuntariamente en medio de esta historia, más allá que el foco mediático seguía puesto en su escándalo con Christian Nodal por la hija que comparten , pero la oriunda de Fraile pintado habría iniciado un nuevo capítulo sentimental.

Según reveló Karina Iavícoli en Intrusos , la artista mantiene un acercamiento con Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai Fernández, quien es nada menos que la nueva novia de Nico Vázquez . “Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos”, comentó Iavícoli en Intrusos.

“No se trata de una relación formal, pero hay excelente relación, empatía, charlas y muy buena onda entre ellos. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, y agregó: “Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón”.

Quién es Gonzalo Gerber

El bailarín es conocido por su paso por el Bailando como partenaire de varias figuras, y hoy forma parte del staff de bailarines que acompañan a Cazzu en su gira internacional “Latinaje”, el show que nació tras su separación de Nodal.

Aunque no es habitual que la jujeña incluya bailarines hombres en sus producciones, esta vez la elección habría acercado más de lo esperado a la artista y al bailarín. Ambos se encuentran actualmente de gira por varios países donde Cazzu continúa con su tour.

Entre ensayos, viajes y presentaciones, los rumores apuntan a que el vínculo entre ellos habría crecido y que hoy estarían muy cerca. Dai Fernández y Gonzalo Gerber se separaron en agosto, tras siete años juntos.

Fue en ese momento cuando también se confirmó la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi. Ahora, mientras Nico y Dai blanquean su romance, la posibilidad de una historia entre Cazzu y Gerber agrega un inesperado giro a esta trama mediática.

Cazzu estrenó nueva tema

La referente de la escena urbana argentina, estrenó la canción “Balada Malvada”, en medio de su gira internacional donde tiene entradas agotadas en Uruguay, México y Colombia. En el nuevo single, deja al descubierto sus más profundos sentimientos junto a cuestiones del corazón.

“Si quieres, dime malvada”, repite en el estribillo, tema que forma parte del universo narrativo de “Latinaje: La Novela”, un proyecto creado por la propia Cazzu que combina música, ficción y performance en una experiencia inmersiva.