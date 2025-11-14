sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 09:25
Farándula.

Moria Casán develó un secreto del Bailando: "El voto secreto..."

La One fue al streaming de Olga y reveló los detalles internos de cómo funcionaba la producción del Bailando que estaba al frente de Marcelo Tinelli.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Moria Casán destapó el secreto mejor guardado del Bailando.

Moria Casán destapó el secreto mejor guardado del Bailando.

Moria Casán volvió a causar revuelo con una de esas confesiones únicas que solo ella sabe dar. Invitada al streaming de Olga, la conductora de La Mañana de Moria abrió su archivo personal y reveló el verdadero funcionamiento del legendario voto secreto del Bailando —el programa que conducía Marcelo Tinelli—, uno de los enigmas más resguardados del show.

Lee además
Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán.
Streaming.

Elenco confirmado para la serie que tratará la vida de Moria Casan
La serie de Moria Casán tiene locación confirmada.
Streaming.

La serie de Moria Casán tiene locación confirmada: ¿Dónde se filmará?

Fiel a su personalidad inconfundible, la One no dejó espacio para dudas: “El voto secreto que se manejaba... ahí no existían las matemáticas. Era un quilom..”, relató entre carcajadas.

La mañana con Moria, el nuevo programa de Moria Casán.

"¡Era un desconcierto!", dijo Moria Casán sobre los votos del Bailando

La diva rememoró que en varias ocasiones sus comentarios en público no coincidían en absoluto con las calificaciones que emitía en secreto: “Yo le había hablado bien (a un participante)… después ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba”, contó. Y concluyó con su habitual picardía: “¡Era un desconcierto!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1989074737776193787&partner=&hide_thread=false

Así fue el regreso de Moria Casán a la televisión

Moria Casán estrenó este lunes su nuevo ciclo, La Mañana de Moria por eltrece. Fiel a su estilo, la One inició la emisión con un monólogo donde mezcló humor, anécdotas personales y su característico sello provocador.

“¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, comenzó la conductora, con ironía y glamour, protagonizando un sketch consigo misma frente a la cámara del estudio.

“Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby”, respondió ella misma con su habitual picardía.

Moria Casán debutó este lunes con su nuevo ciclo.

Con un espectáculo visual impresionante y una energía que contagiaba, la diva celebró su regreso a la pantalla donde inició su carrera: “Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”.

Sin quedarse solo en recuerdos, Moria profundizó en su lado espiritual: “Estuve estudiando Kabbalah. Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”.

Embed

Entre carcajadas y aplausos del público, la conductora cerró su intervención con toda su mística y personalidad: “Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”.

Con esta puesta en escena electrizante, La Mañana de Moria mostró un estreno a la altura de su protagonista: magnético, teatral y completamente original, acompañado por un equipo estelar integrado por: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elenco confirmado para la serie que tratará la vida de Moria Casan

La serie de Moria Casán tiene locación confirmada: ¿Dónde se filmará?

Furor por la serie de Moria Casán: se filtraron las primeras imágenes

Todos los ganadores de los Latin Grammy 2025

A través de la música contienen, transmiten valores y siembran futuro en 300 chicos jujeños

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel