Moria Casán develó un secreto del Bailando: "El voto secreto..."

Moria Casán volvió a causar revuelo con una de esas confesiones únicas que solo ella sabe dar. Invitada al streaming de Olga , la conductora de La Mañana de Moria abrió su archivo personal y reveló el verdadero funcionamiento del legendario voto secreto del Bailando —el programa que conducía Marcelo Tinelli —, uno de los enigmas más resguardados del show.

Fiel a su personalidad inconfundible , la One no dejó espacio para dudas: “ El voto secreto que se manejaba... ahí no existían las matemáticas. Era un quilom..” , relató entre carcajadas.

La diva rememoró que en varias ocasiones sus comentarios en público no coincidían en absoluto con las calificaciones que emitía en secreto : “Yo le había hablado bien (a un participante)… después ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba”, contó. Y concluyó con su habitual picardía: “¡Era un desconcierto!”.

Moria Casán estrenó este lunes su nuevo ciclo, La Mañana de Moria por eltrece . Fiel a su estilo, la One inició la emisión con un monólogo donde mezcló humor , anécdotas personales y su característico sello provocador .

Moria Casán confirmó que el "voto secreto" en el Bailando por un Sueño "lo manejaba" la producción. https://t.co/9BnpsNutAa pic.twitter.com/1UM2Ip3KJL

“¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, comenzó la conductora, con ironía y glamour, protagonizando un sketch consigo misma frente a la cámara del estudio.

“Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby”, respondió ella misma con su habitual picardía.

Moria Casán debutó este lunes con su nuevo ciclo.

Con un espectáculo visual impresionante y una energía que contagiaba, la diva celebró su regreso a la pantalla donde inició su carrera: “Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”.

Sin quedarse solo en recuerdos, Moria profundizó en su lado espiritual: “Estuve estudiando Kabbalah. Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”.

Embed

Entre carcajadas y aplausos del público, la conductora cerró su intervención con toda su mística y personalidad: “Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”.

Con esta puesta en escena electrizante, La Mañana de Moria mostró un estreno a la altura de su protagonista: magnético, teatral y completamente original, acompañado por un equipo estelar integrado por: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.