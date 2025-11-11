martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 12:07
Escándalo.

Según Wanda Nara, Mauro Icardi debe una suma millonaria de cuota alimentaria

Wanda Nara afirma que Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria hace 13 meses y critica que la Justicia le permita ver a sus hijas en Argentina.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Mauro Icardi

Mauro Icardi

En sus redes sociales, Wanda Nara respondió con dureza y aseguró que nadie puede cuestionar su rol como madre. Además, apuntó directamente contra su exmarido por no cumplir con sus obligaciones económicas.

La denuncia por la deuda y el reclamo en redes

En su cuenta de X (antes Twitter), Wanda Nara escribió:

“Nadie me va a enseñar a ser mamá. Si hay algo que soy, es buena cuidando, haciéndome cargo y educando”.

Luego, agregó una frase que generó fuerte repercusión:

“Trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones”.

De esta manera, la empresaria dejó en claro que el jugador del Galatasaray lleva más de un año sin cumplir con el pago correspondiente a sus hijas menores, lo que se traduce en una deuda de más de 153 mil dólares según su versión.

Descargo de wanda nara
El descargo de Wanda Nara hacia Mauro Icardi

El descargo de Wanda Nara hacia Mauro Icardi

Icardi llegó al país y reavivó el conflicto

En medio de las acusaciones, Mauro Icardi llegó a la Argentina y se reencontrará con las niñas después de varios meses. Fuentes cercanas indicaron que el futbolista tiene permiso judicial para retirarlas del colegio y permanecer con ellas durante cuatro días, desde el martes hasta el sábado.

Wanda cuestionó que la Justicia le otorgue ese beneficio a un padre que, según ella, no cumple con la manutención de sus hijas. Su entorno asegura que la conductora ya presentó documentación ante el juzgado que acredita el monto adeudado.

La relación con Eugenia Suárez

En paralelo, trascendió que Wanda habría pedido que sus hijas no compartan tiempo con Eugenia “La China” Suárez, actual pareja de Icardi. Sin embargo, ella misma negó tener conflictos personales con la actriz.

“Yo quiero que estén con Eugenia, no tengo problema. Como están con mi pareja”, aclaró Nara en diálogo con allegados.

De todos modos, sostuvo que las niñas no desean convivir con la actriz y que esta situación fue comunicada ante la licenciada Fernanda Matera, profesional que interviene en la causa familiar.

Actual Pareja de Mauro Icardi
Mauro Icardi y Eugenia Suárez

Mauro Icardi y Eugenia Suárez

Lo que dicen las hijas del exmatrimonio

De acuerdo con versiones cercanas a la familia, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi habrían manifestado que su padre las obliga a pedir que Eugenia esté presente durante los encuentros. Esta situación generó un nuevo foco de tensión entre los padres y podría derivar en nuevas medidas judiciales.

La causa por la cuota alimentaria sigue su curso en los tribunales argentinos, mientras la empresaria continúa a cargo de sus hijos y su carrera televisiva.

