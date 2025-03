El escándalo sigue: ahora Mauro Icardi y Wanda Nara se pelearon por los perros

Este viernes por la noche, Mauro Icardi se disponía a reencontrarse con sus hijas después de 60 días de no verse. Se suponía que la jornada estaría cargada de emoción, sin embargo, todo terminó en escándalo cuando el futbolista discutió con las pequeñas, con las empleadas de Wanda Nara y con la policía.

Según detalló Ángel de Brito en su programa en Bondi Live, las abogadas del jugador del Galatasaray habían acordado que Mauro iba a buscar a las niñas al famoso Lincoln, ubicado en la calle Olleros. “Se elige a la abuela, a Nora, a la madre de Wanda, y ahí es cuando se pudre en la puerta del colegio, porque Norita cae con los perros. Y le dice a Mauro: “Las nenas quieren ir con los perros”. “No, los perros no”, dice Mauro. “Si las nenas no van con los perros, las nenas no van”, contesta ella”, según afirmó De Brito.

Así las cosas, el delantero se dirigió al Chateau Libertador para dejar a los animales con la cantante. Fue en ese trayecto que Icardi recibió un mensaje de la China Suárez . “Cuentan las nenas que cuando va para el Chateau en el auto, iba Mauro con las chicas y los perritos, lo llama la China. Con el temita del asado. Él le dice que ella no puede estar ”, comentó el conductor.

En esa misma línea, el periodista continuó refiriéndose al diálogo entre el jugador y la modelo: “Mauro se acordó que el juez dijo: “La China out por ahora”. Porque además, esto lo aclaró, era por ahora. En los primeros encuentros. Lo dice bien el papel”.

Luego, De Brito resaltó los detalles de lo establecido por la Justicia en el acuerdo entre Nara e Icardi: “En los primeros encuentros, los padres, los progenitores, no pueden tener terceras personas. Es básico. Mauro también lo entendió esto, entonces le dijo: “China, no vas a poder estar porque el juez de menores firmó el papelito”. Él le dice que ella no puede estar y ella le dice: “Pagá la multa Mauro”. O sea, ellos piensan que otra cabeza más de tuerca”.

Luego de esta conversación, el delantero arriba al Chateau y se produce la escandalosa escena que termina con la intervención de la policía. Según relató el fiscal, alrededor de las 21:30 recibió la llamada de un subcomisario que le informaba sobre una mujer, Wanda Nara, que se encontraba en esta situación acompañada de dos menores. “Las nenas estaban muy alteradas, querían quedarse con la mamá. Yo recibí esa información y fui directo al caso como lo hago siempre”, señaló Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Zona Norte, en diálogo con Teleshow.

Vila describió que la situación se intensificó debido a que, en un momento, hubo agresiones físicas: “Me dijeron que estaban empujando la puerta, que empujaron a una empleada, a la propia madre, y que una de las nenas fue agarrada del brazo. Todo eso es intimidación, hostigamiento”. En sus palabras, el fiscal explicó que decidió labrar un acta contravencional por maltrato físico e intimidación, ya que “no había delito, pero sí una conducta ilegal, una falta contravencional”.

Además, Vila comentó que a raíz de esta situación tomó medidas para proteger a Wanda Nara y sus hijos, incluyendo la entrega de un botón de pánico a la modelo. “Estamos tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se acerque, tanto a ella como a las nenas”, explicó. “Wanda Nara ya tiene el botón de pánico, lo cual le permitirá alertar a las autoridades en caso de cualquier situación de peligro”.