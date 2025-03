Renunciaron las tres abogadas de Mauro Icardi

Por su parte, el periodista Ángel De Brito confirmó: “Icardi ya se contactó con nuevos abogados esta mañana para encarar su defensa”.

image.png Ángel de Brito confirmó la renuncia de las abogadas de Mauro Icardi tras el escándalo (Foto: captura de Instagram/@angeldebritooki).

Gritos entre Mauro Icardo y Wanda Nara

El episodio que desencadenó esta situación se dio a causa del enojo de Mauro por las mascotas de sus dos hijas. El delantero se presentó en el colegio para retirar a las dos pequeñas y quienes se quedarían con él durante 15 días, pero sus dos hijas estaban con las mascotas, lo que dio inicio al problema. Al parecer, el delantero del Galatasaray no quería llevar a los perros a su casa “por los carpinchos”, por lo que del colegio las llevó al departamento de Wanda para que los devolvieran.

“Primero por los perros, porque Mauro no quería llevar los perros a Nordelta. Una cosa tonta terminó en una discusión. Es tonta para nosotros los adultos, no para las nenas que están desarraigadas, en duelo por la separación de sus padres. Los perros son una contención también, y las nenas los querían llevar y él se negaba por los carpinchos y no sé qué cuento”, contó Ángel de Brito. Al tratarse de dos personas con una gran exposición pública, no tardaron en circular los videos del angustiante momento que vivieron las pequeñas.

image.png Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una fuerte discusión y debió intervenir la policía

La menor de sus hijas se encontraba en brazos de su padre mientras tres efectivos de la policía le pedían que la dejara en el suelo, para que volviera con su madre. “Quiero darle un abrazo a mamá primero. Se lo quiero dar ahora, me siento mal, por favor”, se le escucha decir a la pequeña con la voz quebrada por las lágrimas. Ante esto, una de las policías le pidió que dejara a la nena, ya que le estaba haciendo pasar un mal momento, pero el deportista se negó.

Finalmente, luego de casi un minuto dentro del ascensor, salió del mismo, dejó a la pequeña en el piso y le dijo: “Te quedás acá porque tenés que venir con papá”. En ningún momento los agentes uniformados dejaron de intentar razonar con el atleta, al punto que una de las policías se acercó a la menor de las Icardi con el objetivo de calmarla. “Ya llega mi abogada y se soluciona en dos segundos. Quedate acá porque te tenés que quedar con papi”, le dijo el exdelantero del PSG a su hija menor y, ante la negativa, se lo volvió a decir con un tono de voz más elevado.