La tarde romántica de la China Suárez y Mauro Icardi: "Exploto de amor"

Sobre una extensa mesa se dispuso una bandeja con cortes de carne a las brasas, acompañados de vegetales grillados, papas asadas y una ensalada fresca compuesta por rúcula, cebolla morada, mango y tomate. Como complemento, también ofreció una pizza de estilo casero preparada con queso burrata, albahaca fresca y un toque de aceite de oliva.

La China Suárez compartió un domingo de amor con Mauro Icardi.

Un día antes, el delantero del Galatasaray publicó una foto y un video que capturan momentos de intimidad en la casa que se convirtió en el centro de controversia durante su matrimonio con la conductora de Bake Off Famosos. En las imágenes, ambos aparecen abrazados, dejando en claro su vínculo afectivo.

Por qué surgieron los rumores de un posible embarazo

En una de las fotos, Mauro luce sonriente junto a ella. Están sentados en un sofá, con Eugenia recostada sobre sus piernas. Un detalle llamativo es que sus manos están entrelazadas y descansan sobre el abdomen de la actriz, lo que aviva las especulaciones sobre un posible embarazo, dadas las recientes conjeturas al respecto.

Eso no fue todo. En un video, se puede ver al futbolista relajándose sobre el abdomen de la actriz de Casi Ángeles y ATAV, mientras ella lo acaricia con ternura en el rostro y el pelo. La música que acompaña la escena tampoco parece casual: una balada de Camilo y Farruko titulada “Si me dices que sí”.

La actriz eligió una sencilla, pero no por eso menos elegante bikini negra.

“Para que tú te quedes aquí/ Si no eres tú, no es nadie/ Y es así/ Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir/ Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir”, acompaña la canción la escena de amor de la pareja.

La modelo, por su lado, compartió nuevamente la publicación realizada por el defensor del Galatasaray, añadiendo un emoji de corazón como comentario. Estas fotos fueron difundidas poco tiempo después de que una grabación realizada por una testigo captara lo que parecía ser un instante de tensión entre China Suárez y Mauro Icardi durante una cena en el restaurante Gardiner, ubicado en Buenos Aires.

La mesa que sirvió la China Suárez para recibir a Mauro Icardi.

Las fotos, que no tardaron en circular ampliamente, muestran a la pareja sentada en un rincón del lugar. Aunque conversaban en un ambiente que parecía algo tenso, la escena cambió por completo cuando la actriz notó que alguien los estaba filmando. Su rostro mostró un cambio notable, y una mirada fija hacia la cámara dejó ver claramente su incomodidad. Por otro lado, el jugador de fútbol mantuvo la cabeza inclinada hacia abajo.

Champignones rellenos en la mesa de la China Suárez.

Quien grabó el video comentó que “se armó", insinuando que la pareja estaba inmersa en un desacuerdo, interpretación que rápidamente tomaron los usuarios en las redes sociales.