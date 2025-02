Wanda Nara tendrá que pagar una multa de 80 millones de pesos tras una acusación de Mauro Icardi. 

Según informó Yanina Latorre, Wanda no cumplió con el régimen de visitas de sus hijas y el monto de la sanción económica será destinado al Hospital Gutiérrez.

Según explicaron, las menores deberían haber regresado con su padre el 15 de enero, pero la modelo y conductora se negó justificando que no quería que compartan tiempo con la nueva novio de Icardi, la China Suárez, a quien acusa de haber destruido su matrimonio.

image.png

Este no es el único conflicto legal de la mediática. En las últimas horas Wanda declaró en la causa por promoción de sitios de apuestas ilegales, que puede terminar en juicio o en un curso de concientización sobre el uso de las redes sociales. Además, el finde semana la Bad Bitch y su novio L- Gante fueron detenidos por la Caminera en Córdoba.

Wanda Nara fulminó a Keita Baldé y le advirtió a su ex que la demandará

Totalmente desatada en las redes, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y la China Suárez, pero también fue contundente contra Keita Baldé y su exesposa, Simona Guatieri.

image.png

El domingo pasado, la mediática aseguró que le iniciará una demanda en la Justicia por daños y perjuicios luego de que la mujer dijera en una entrevista que rompió su relación con el jugador por culpa de la conductora.

Wanda expuso que “no le tiene miedo” a nadie, en referencia tanto a Icardi como a Baldé, pero luego fue muy directa contra el futbolista con el que tuvo una fugaz relación.

“Tan despechado de mandar a tu ‘ex’, que pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras, porque en Italia sí se paga y muchooo. Y ya inicié los daños y perjuicios. Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse. Yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)”, confirmó Wanda.

Luego, Wanda siguió ampliando en X. “Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé. Con esta persona (por Keita) hasta hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta donde te puede llevar?”, se preguntó.

Los comentarios de Wanda surgieron luego de que Simona Guatieri revivió este sábado el doloroso episodio de su separación con Keita Baldé tras descubrir que le fue infiel con Wanda Nara.

Por primera vez desde que estalló el escándalo en 2023, la modelo concedió una entrevista al ciclo italiano Verissimo TV (Canale 5), en la que además, detalló cómo afecto todo esto a su vida personal y familiar.

Guatieri contó que al principio intentó defender su matrimonio, pero Wanda le envió pruebas contundentes que inevitablemente condujeron al divorcio.

“Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho, pero sabía que tenía que separarme por el bienestar de mis hijos”, sostuvo.

Y agregó que “me sentí rota por dentro, me costaba respirar”, recordó entre lágrimas y aseguró que pese a sus esfuerzos por reconstruir su relación, ella no pudo soportar la traición.