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16 de marzo de 2026 - 16:58
Espectáculos.

Un actor de Grey's Anatomy sorprendió a todos al aparecer en silla de ruedas: ¿Qué le pasó?

Tras participar en una de las series más exitosas, la vida del actor cambió de forma inesperada tras recibir un diagnóstico que transformó su día a día.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El actor Steven W. Bailey reveló que padece síndrome de miastenia congénita.

El actor Steven W. Bailey reveló que padece síndrome de miastenia congénita.

En 2026, la historia personal de un actor de Grey’s Anatomy volvió a poner en primer plano lo vulnerable que puede ser la salud, incluso para quienes en la ficción interpretan a médicos. El relato del actor despertó una fuerte reacción de empatía y reconocimiento en las redes sociales.

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Lejos de mantener su situación en reserva, eligió contar abiertamente lo que atraviesa. Su batalla no apunta solo a su recuperación personal, sino también a poner en agenda los obstáculos que enfrentan los artistas con discapacidad motriz dentro de la industria de Hollywood.

El actor Steven W. Bailey reveló que padece síndrome de miastenia congénita.

Más allá de la repercusión pública, el episodio también contribuyó a generar mayor conciencia sobre la enfermedad puntual que comprometió su sistema nervioso, una afección que actualmente es objeto de análisis por parte de especialistas.

La historia del duro momento personal que está viviendo el reconocido actor estadounidense.

Qué ocurrió con el actor de Grey’s Anatomy que hoy utiliza silla de ruedas

Steven W. Bailey, recordado por interpretar a Joe, el barman de la popular serie Grey’s Anatomy, decidió contar abiertamente su batalla contra una patología genética poco frecuente: el síndrome de miastenia congénita (CMS).

Después de más de cinco años en los que mantuvo su diagnóstico en reserva, preocupado por el posible impacto en sus oportunidades dentro de la industria de Hollywood, el actor decidió hablar con franqueza sobre su situación.

Durante más de un lustro, el artista mantuvo su diagnóstico en secreto para evitar posibles prejuicios profesionales en la industria del espectáculo.

La enfermedad que padece altera el vínculo entre el sistema nervioso y los músculos, lo que hace que las señales enviadas por el cerebro no se transmitan de manera adecuada y termine afectando su capacidad de movimiento.

Aunque en ciertos momentos necesita utilizar una silla de ruedas, Bailey explicó que su diagnóstico es de tipo ambulatorio, lo que implica que todavía puede mantenerse de pie para varias actividades y desplazarse en trayectos cortos.

A pesar de que en ocasiones debe utilizar una silla de ruedas, Bailey aclaró que su condición es de carácter ambulatorio.

El actor, que también participó en series como Modern Family y Scandal, remarcó que su capacidad interpretativa no se vio afectada y sostuvo que aún está en condiciones de afrontar las demandas físicas de la mayoría de los papeles televisivos.

Con un mensaje cargado de fortaleza, se mostró ante el público y ante los productores como el mismo actor de siempre, solo que ahora incorporando ruedas a su rutina diaria.

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