Peaky Blinders: Steven Knight revela por qué cambió al actor de Duke Shelby

El nuevo actor del personaje aporta un giro en la dinámica familiar.

El creador de la historia, Steven Knight , habló sobre la decisión de reemplazar al actor que dará vida a Duke Shelby en la película “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, que retoma la saga de la familia criminal más conocida de Birmingham . Dijo que “ Duke es un personaje con un futuro enorme" , y que la intenciónera mostrarlo en una etapa distinta de su vida ”.

Streaming. La vuelta de Peaky Blinders: todo sobre 'El hombre inmortal', la película que promete ser un éxito

Streaming. Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?

Con estas palabras, recordó que este personaje fue presentado como el hijo legítimo de Thomas en la última temporada de la serie. En su primera aparición, el papel fue encarnado por el actor británico Conrad Khan , cuya interpretación llamó la atención del público por la proyección que el personaje mostraba dentro de la historia.

No obstante, la nueva película introducirá un giro inesperado : Duke Shelby será ahora interpretado por Barry Keoghan . La noticia despertó curiosidad entre los fanáticos de la serie, quienes de inmediato comenzaron a teorizar en redes sociales sobre las razones detrás de este cambio de casting .

En la serie, su llegada introduce un nuevo equilibrio dentro de la familia, especialmente en relación con el personaje de Charles Shelby, el hijo reconocido de Tommy.

Se trata de un joven lleno de ambición , vinculado tanto al mundo político como al criminal , cuya presencia podría representar una oportunidad o un riesgo para Tommy Shelby . La relación entre ambos promete convertirse en uno de los principales motores de tensión y drama en “Peaky Blinders: el hombre inmortal” .

Un joven ambicioso, con conexiones políticas y criminales, que podría convertirse tanto en aliado como en amenaza para Tommy Shelby.

Dentro de la serie, su incorporación genera un nuevo equilibrio en la familia, en particular respecto a Charles Shelby, el hijo reconocido de Tommy. Según trascendió, este personaje jugará un rol clave en el desarrollo de los conflictos centrales de la historia.

Steven Knight aseguró: “Necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar en el mundo de los Shelby”. “La historia avanza hacia un período más oscuro y necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar dentro del mundo de los Shelby”, señaló el creador.

La expansión del universo de la saga abarca nuevas producciones situadas en distintas épocas y con personajes variados ligados a la familia Shelby.

Steven Knight.

En este marco, la sustitución del actor que interpreta a Duke Shelby parece ser parte de un plan más amplio destinado a redefinir el desarrollo de aquellos personajes que podrían encabezar la siguiente fase de la historia.

A medida que se van dando a conocer nuevos detalles sobre “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, algo queda evidente: el legado de los Shelby aún tiene muchas tramas y secretos por explorar.