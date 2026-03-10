miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 17:41
Streaming.

Peaky Blinders: Steven Knight revela por qué cambió al actor de Duke Shelby

El nuevo actor del personaje aporta un giro en la dinámica familiar, destacando su vínculo con Charles Shelby y su papel en los próximos conflictos de la serie.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El nuevo actor del personaje aporta un giro en la dinámica familiar.

El nuevo actor del personaje aporta un giro en la dinámica familiar.

El creador de la historia, Steven Knight, habló sobre la decisión de reemplazar al actor que dará vida a Duke Shelby en la película “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, que retoma la saga de la familia criminal más conocida de Birmingham. Dijo que “Duke es un personaje con un futuro enorme", y que la intenciónera mostrarlo en una etapa distinta de su vida”.

Lee además
Los detalles sobre la película de Peaky Blinders.
Streaming.

Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?
La dirección artística de la cinta estará en manos de Tom Harper.
Streaming.

La vuelta de Peaky Blinders: todo sobre 'El hombre inmortal', la película que promete ser un éxito

Con estas palabras, recordó que este personaje fue presentado como el hijo legítimo de Thomas en la última temporada de la serie. En su primera aparición, el papel fue encarnado por el actor británico Conrad Khan, cuya interpretación llamó la atención del público por la proyección que el personaje mostraba dentro de la historia.

En la serie, su llegada introduce un nuevo equilibrio dentro de la familia, especialmente en relación con el personaje de Charles Shelby, el hijo reconocido de Tommy.

Un giro inesperado en la película de Peaky Blinders

No obstante, la nueva película introducirá un giro inesperado: Duke Shelby será ahora interpretado por Barry Keoghan. La noticia despertó curiosidad entre los fanáticos de la serie, quienes de inmediato comenzaron a teorizar en redes sociales sobre las razones detrás de este cambio de casting.

Se trata de un joven lleno de ambición, vinculado tanto al mundo político como al criminal, cuya presencia podría representar una oportunidad o un riesgo para Tommy Shelby. La relación entre ambos promete convertirse en uno de los principales motores de tensión y drama en “Peaky Blinders: el hombre inmortal”.

Un joven ambicioso, con conexiones políticas y criminales, que podría convertirse tanto en aliado como en amenaza para Tommy Shelby.

Dentro de la serie, su incorporación genera un nuevo equilibrio en la familia, en particular respecto a Charles Shelby, el hijo reconocido de Tommy. Según trascendió, este personaje jugará un rol clave en el desarrollo de los conflictos centrales de la historia.

Steven Knight aseguró: “Necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar en el mundo de los Shelby”. “La historia avanza hacia un período más oscuro y necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar dentro del mundo de los Shelby”, señaló el creador.

La expansión del universo de la saga abarca nuevas producciones situadas en distintas épocas y con personajes variados ligados a la familia Shelby.

Steven Knight.

En este marco, la sustitución del actor que interpreta a Duke Shelby parece ser parte de un plan más amplio destinado a redefinir el desarrollo de aquellos personajes que podrían encabezar la siguiente fase de la historia.

A medida que se van dando a conocer nuevos detalles sobre “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, algo queda evidente: el legado de los Shelby aún tiene muchas tramas y secretos por explorar.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?

La vuelta de Peaky Blinders: todo sobre 'El hombre inmortal', la película que promete ser un éxito

Netflix lanzó el tráiler de la película de Peaky Blinders y confirmó la fecha de estreno

Qué hacer si una imagen sexual de tu hija o hijo hecha con IA circula en Internet

Cuáles son las mejores plantas que se adaptan al otoño y no requieren cuidado

Lo que se lee ahora
Cómo frenar la difusión de una imagen íntima generada con IA de un menor en redes.
Protección.

Qué hacer si una imagen sexual de tu hija o hijo hecha con IA circula en Internet

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel