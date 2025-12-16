Los detalles sobre la película de "Peaky Blinders": ¿Quién es la actriz que sorprenderá?

Cuando la saga de Peaky Blinders da el salto a la pantalla grande , surge un personaje que llama la atención por su incorporación inesperada . Según la revista Empire , la actriz Rebecca Ferguson asumirá el papel de Kaulo , un personaje completamente nuevo y misterioso dentro de la esperada película Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Esta producción llegará a los cines el 6 de marzo de 2026 y a Netflix el 20 de marzo del mismo año. Durante el rodaje , Ferguson confesó una de sus inquietudes más particulares : le resultaba muy difícil reproducir el acento característico de Birmingham .

“Básicamente, dije: ‘No puedo hacer el puto acento Brummie, colega, ¿qué vamos a hacer con esto?’ ”, relató la actriz a Empire . Su alternativa consistió en dotar a su personaje de ascendencia sueca , ajustando la creación de Kaulo para alinearla con sus propias habilidades interpretativas .

Esta confesión aparece luego de que Cillian Murphy , el legendario Tommy Shelby , recomendara a Ferguson para el rol, un gesto que resalta aún más la relevancia de la actriz dentro del reparto .

La película de Peaky Blinders suma una actriz de gran trayectoria

Esta incorporación es significativa. La trayectoria de Rebecca Ferguson abarca roles en sagas de renombre internacional como Mission: Impossible y Dune, donde ha interpretado personajes complejos y ha exhibido una versatilidad notable. Sin embargo, la dinámica dentro de Peaky Blinders es distinta: ambientada en la Inglaterra de la posguerra y con una base de seguidores apasionados, la serie ha desarrollado un estatus casi mítico.

Formar parte de ese universo conlleva desafíos particulares para cualquier intérprete, algo que Ferguson admite con honestidad: “Intento no pensar en toda la gente que la adora porque eso solo me pondría más nerviosa. Es suficiente saber que cuando Cillian está sobre un caballo, los paparazzi sacan fotos. Entiendes la magnitud que tiene.”

Dentro de esta narrativa, Kaulo se perfila como un agregado envuelto en misterio. Hasta el momento, los creadores de la película han mantenido en reserva la verdadera función de este personaje. Su relación con Tommy Shelby y las posibles implicancias dentro de la historia siguen sin revelarse, lo que ha generado numerosas especulaciones entre los seguidores.

Lo que sí comparte Ferguson con Empire es el compromiso y la seriedad con la que afronta el papel. “Era muy consciente de los personajes femeninos que han estado ahí y que ya no están, y de la necesidad de rendirles homenaje”, comenta. Su interpretación busca integrarse a una tradición de mujeres fuertes y determinantes, un elemento característico del universo narrativo concebido por Steven Knight.

Un rodaje atípico

La producción de El hombre inmortal ha ido más allá del simple ámbito cinematográfico. Desde que se confirmó el reparto, la incorporación de nombres como Barry Keoghan, junto a Cillian Murphy y Rebecca Ferguson, ha atraído una atención mediática constante.

Tanto los paparazzi como los medios especializados siguen de cerca cada movimiento en Birmingham y otras locaciones, reflejando la importancia cultural que la saga ha alcanzado. La transición de Peaky Blinders a la gran pantalla incrementa el interés y la expectativa por descubrir cómo se adaptará la historia de los Shelby en formato cinematográfico.

El largometraje reúne al mismo equipo creativo detrás de la serie original, con Steven Knight como cerebro principal de la historia. Según Empire, la intención es ofrecer una experiencia “única” dentro de la saga. La llegada de Kaulo, diseñada fuera de los moldes tradicionales y potenciada por la interpretación de Ferguson, promete aportar un giro original a la narrativa del universo Peaky Blinders.

Tras finalizar la serie de Netflix tendrá un epílogo en forma de largometraje que se estrenará en la plataforma el 20 de marzo.

Mientras se espera su estreno, El hombre inmortal capta el interés del público global y reactiva las especulaciones sobre el destino de los Shelby. La verdadera función y alcance del personaje de Kaulo se mantendrán en secreto hasta marzo, en una película que ya se perfila como un hito dentro de la franquicia.