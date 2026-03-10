miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 18:03
Protección.

Qué hacer si una imagen sexual de tu hija o hijo hecha con IA circula en Internet

Si una imagen sexual generada con Inteligencia Artificial de un menor circula en Internet, existen herramientas gratuitas para intentar frenar su difusión. Te mostramos el paso a paso.

Victoria Marín
Victoria Marín
Cómo frenar la difusión de una imagen íntima generada con IA de un menor en redes.

Cómo frenar la difusión de una imagen íntima generada con IA de un menor en redes.

Para estos casos, hay herramientas gratuitas que permiten reportar el material sin necesidad de volver a subirlo a Internet. Estas "deepfakes" no distinguen entre menores y adultos, pero su circulación en redes sociales agrava el ciberacoso o grooming. Es clave actuar rápido para limitar su impacto emocional y legal.

Primer paso: guardar la imagen y no volver a compartirla

Si viste una imagen sexual de tu hija o hijo generada con IA circulando online, lo primero es guardar ese archivo en tu dispositivo. Ese material será necesario para que el sistema pueda identificarlo más adelante si vuelve a aparecer en otras plataformas digitales.

ciberbulliyng

Es importante evitar reenviarlo o compartirlo por redes, mensajería o correo. En el caso de Take It Down, la propia plataforma aclara que solo deben usarse imágenes o videos que ya estén en el dispositivo y que no hace falta volver a descargarlos o difundirlos para iniciar el proceso.

Segundo paso: qué plataforma usar según la edad de la víctima

Es importante identificar la edad, para elegir la plataforma adecuada:

  • Si la persona afectada es menor de 18 años, la opción es Take It Down (https://takeitdown.ncmec.org/es/), del National Center for Missing & Exploited Children. Este servicio está pensado para imágenes o videos íntimos tomados cuando la persona era menor de edad, y también puede usarse si se teme que el contenido vaya a ser difundido.
  • Si la persona afectada es mayor de 18 años, la herramienta indicada es StopNCII.org, orientada a casos de difusión no consentida de imágenes íntimas de adultos.

En ambos casos, el sistema guía paso a paso dentro de la plataforma.

PLATAFORMAS PARA DENUNCIAR IMAGENES IA

Cómo funciona el sistema sin subir la imagen

Una de las claves de estas herramientas es que la imagen no se sube ni queda guardada en los servidores. Lo que hacen es generar en el dispositivo una huella digital matemática, conocida como 'hash', que sirve para identificar coincidencias exactas del archivo.

Esa huella digital se comparte con plataformas tecnológicas colaboradoras, como redes sociales y servicios de contenido, para que sus sistemas puedan detectar si esa misma imagen aparece publicada o intenta subirse nuevamente.

Si una plataforma encuentra una coincidencia con esa huella, puede:

  • bloquear la subida

  • eliminar publicaciones existentes

  • impedir que el contenido vuelva a circular

Un dato importante a tener en cuenta

Estas herramientas pueden ayudar a limitar la difusión en plataformas adheridas, pero no garantizan por sí solas la desaparición total del contenido en toda la web. Take It Down advierte que la detección depende de las plataformas participantes y de sus capacidades para actuar sobre publicaciones ya existentes.

FUENTE: Datos: rootwomen

