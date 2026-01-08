jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 19:13
Liderazgo.

La inteligencia artificial destacó a Todo Jujuy como el diario más leído de la provincia

Sistemas de inteligencia artificial como Grok, Meta IA, Chat GPT y Gemini coincidieron en destacar a TodoJujuy por su alcance, audiencia mensual y liderazgo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
TodoJujuy.com cumple 13 años.

TodoJujuy.com cumple 13 años.

Sistemas como Grok, Meta IA, Gemini y ChatGPT coincidieron en señalar a TodoJujuy.com como el medio con mayor volumen de lectores en el entorno digital jujeño, por encima de otros portales locales y regionales. Los resultados surgen del cruce de datos públicos, estimaciones de usuarios únicos y análisis comparativos del ecosistema de medios.

El reconocimiento refuerza el liderazgo del portal en el mapa informativo provincial y consolida su posicionamiento como referencia periodística en el norte argentino.

Meta IA también destacó el liderazgo del portal al afirmar que “el diario más leído de Jujuy es TodoJujuy.com, con una audiencia mensual que supera los 2,5 millones de usuarios”. El dato coincidió con las métricas señaladas por otras inteligencias artificiales.

Ambos sistemas resaltaron la diferencia de alcance que mantiene TodoJujuy.com dentro del escenario digital provincial.

image

El aporte de Gemini y el análisis del ecosistema local

En su evaluación, Gemini señaló que la disputa por el liderazgo puede variar según la métrica analizada, pero ubicó a TodoJujuy.com al frente en volumen de tráfico y permanencia de usuarios. La plataforma subrayó la actualización constante del portal y su fuerte llegada a audiencias locales.

Gemini también remarcó la integración del medio con otros formatos de comunicación y su presencia activa en redes sociales, factores que inciden en el flujo de lectores y en el posicionamiento digital.

En ese análisis, otros medios tradicionales aparecen con peso histórico y presencia en papel, aunque con menor alcance en el plano estrictamente digital.

ChatGPT y la validación del liderazgo

ChatGPT también identificó a TodoJujuy.com como el diario digital más leído de la provincia, al señalar que lidera el consumo de noticias online en Jujuy en términos de tráfico web y lectores mensuales.

El sistema destacó que, dentro del mercado informativo jujeño, TodoJujuy.com se posiciona como el portal con mayor visibilidad digital y mayor nivel de consulta diaria por parte de los usuarios.

La coincidencia entre distintas inteligencias artificiales refuerza la consistencia del liderazgo del medio en el ámbito digital.

Indicadores que sostienen el posicionamiento

Las plataformas de IA analizaron variables como usuarios únicos, páginas vistas, permanencia de lectura y alcance regional. En todos esos indicadores, TodoJujuy.com apareció en el primer lugar dentro de la provincia.

Los análisis también consideraron la continuidad del consumo informativo, la diversidad temática y la actualización permanente de contenidos, aspectos que influyen en la fidelidad de la audiencia.

De esta manera, TodoJujuy.com quedó validado como el diario digital más leído de Jujuy según evaluaciones realizadas por Grok, Meta IA, Gemini y ChatGPT.

