Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre que acosó a una adolescente

La Justicia de Mendoza dictó la primera condena por grooming cometido a través de la plataforma de videojuegos Roblox . Un hombre de 47 años , identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza , admitió haber acosado a una adolescente de 13 años y fue sentenciado a tres años de prisión en el marco de un juicio abreviado . El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de entornos virtuales masivos donde juegan y se relacionan millones de chicos.

De acuerdo con la acusación, el hombre se conectó a Roblox —una plataforma con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo , muchos de ellos menores de edad— y s e hizo pasar por un adolescente para ganarse la confianza de la víctima . Una vez que logró establecer contacto, obtuvo su número de WhatsApp y, a partir de allí, comenzó a pedirle imágenes de contenido íntimo, aprovechando la relación de aparente amistad que había construido en el entorno del juego.

Durante un tiempo prolongado, el acusado mantuvo el vínculo digital con la menor, hasta que la madre de la adolescente accedió a las conversaciones y advirtió la situación. Fue entonces cuando se radicó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y se inició la investigación que terminó en la condena.

La sentencia fue dictada por el juez Marco Martinelli , del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Tunuyán , quien homologó el acuerdo entre el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore , y la defensa del imputado. El hombre fue condenado a tres años de prisión por el delito de distribución de imágenes de explotación o abuso sexual infantil , vinculado al caso de grooming a través de Roblox.

Medios locales informaron además que el sujeto ya había sido señalado en 2021 por la difusión de fotos de menores a través de una plataforma dependiente de Google, un dato que fue aportado por la ONG estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Ese antecedente reforzó la gravedad del cuadro y fue tenido en cuenta en el proceso.

Qué es el grooming y por qué preocupa en plataformas como Roblox

En la Argentina, el grooming es un delito tipificado desde 2013 en el artículo 131 del Código Penal, incorporado por la Ley 26.904. La norma establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien, “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Roblox, como otras plataformas de videojuegos en línea, permite que usuarios de todo el mundo interactúen mediante chats, avatares y espacios compartidos. Si bien el juego en sí mismo no implica un delito, especialistas advierten que los agresores suelen aprovechar estos entornos masivos, donde muchos chicos se sienten seguros, para iniciar contactos, pedirles que se “pasen” a redes privadas (WhatsApp, Instagram) y, desde allí, avanzar con pedidos de fotos o videos que constituyen abuso sexual en formato digital.

La condena en Mendoza se suma a otros fallos en el país por grooming a través de videojuegos y redes sociales y se presenta como una señal de alerta y de respuesta judicial frente a un delito que se comete en silencio, muchas veces puertas adentro y desde dispositivos que forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.