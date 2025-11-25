martes 25 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de noviembre de 2025 - 15:14
Mendoza.

Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre que acosó a una adolescente

Un hombre fue condenado a tres años de prisión en Mendoza por acosar a una chica de 13 años a través de Roblox, en el primer fallo de este tipo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
videojuego roblox
Menores de edad pueden interactuar en Roblox mediante chats abiertos sin verificación estricta de identidad

Menores de edad pueden interactuar en Roblox mediante chats abiertos sin verificación estricta de identidad

La Justicia de Mendoza dictó la primera condena por grooming cometido a través de la plataforma de videojuegos Roblox. Un hombre de 47 años, identificado como Benjamín Elías Marín Mendoza, admitió haber acosado a una adolescente de 13 años y fue sentenciado a tres años de prisión en el marco de un juicio abreviado. El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de entornos virtuales masivos donde juegan y se relacionan millones de chicos.

Lee además
Roblox (foto ilustrativa).
Importante.

Cómo configurar el control parental en Roblox para cuidar a los chicos
Escándalo en un viaje de egresados:
Seguridad.

Irresponsabilidad en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo para drogas y terminó detenido

Cómo fue el caso: engaño en el juego y pedido de fotos

De acuerdo con la acusación, el hombre se conectó a Roblox —una plataforma con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, muchos de ellos menores de edad— y se hizo pasar por un adolescente para ganarse la confianza de la víctima. Una vez que logró establecer contacto, obtuvo su número de WhatsApp y, a partir de allí, comenzó a pedirle imágenes de contenido íntimo, aprovechando la relación de aparente amistad que había construido en el entorno del juego.

Durante un tiempo prolongado, el acusado mantuvo el vínculo digital con la menor, hasta que la madre de la adolescente accedió a las conversaciones y advirtió la situación. Fue entonces cuando se radicó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y se inició la investigación que terminó en la condena.

Menores de edad pueden interactuar en Roblox
Menores de edad pueden interactuar en Roblox mediante chats abiertos sin verificación estricta de identidad

Menores de edad pueden interactuar en Roblox mediante chats abiertos sin verificación estricta de identidad

La decisión judicial y los antecedentes del acusado

La sentencia fue dictada por el juez Marco Martinelli, del Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Tunuyán, quien homologó el acuerdo entre el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’Amore, y la defensa del imputado. El hombre fue condenado a tres años de prisión por el delito de distribución de imágenes de explotación o abuso sexual infantil, vinculado al caso de grooming a través de Roblox.

Medios locales informaron además que el sujeto ya había sido señalado en 2021 por la difusión de fotos de menores a través de una plataforma dependiente de Google, un dato que fue aportado por la ONG estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Ese antecedente reforzó la gravedad del cuadro y fue tenido en cuenta en el proceso.

Qué es el grooming y por qué preocupa en plataformas como Roblox

En la Argentina, el grooming es un delito tipificado desde 2013 en el artículo 131 del Código Penal, incorporado por la Ley 26.904. La norma establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien, “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Roblox, como otras plataformas de videojuegos en línea, permite que usuarios de todo el mundo interactúen mediante chats, avatares y espacios compartidos. Si bien el juego en sí mismo no implica un delito, especialistas advierten que los agresores suelen aprovechar estos entornos masivos, donde muchos chicos se sienten seguros, para iniciar contactos, pedirles que se “pasen” a redes privadas (WhatsApp, Instagram) y, desde allí, avanzar con pedidos de fotos o videos que constituyen abuso sexual en formato digital.

La condena en Mendoza se suma a otros fallos en el país por grooming a través de videojuegos y redes sociales y se presenta como una señal de alerta y de respuesta judicial frente a un delito que se comete en silencio, muchas veces puertas adentro y desde dispositivos que forman parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo configurar el control parental en Roblox para cuidar a los chicos

Irresponsabilidad en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo para drogas y terminó detenido

Un hombre deberá indemnizar a su hija por no haberla reconocido durante su infancia

Arsénico en el agua: el Norte argentino entre las zonas con mayor concentración

Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta

Lo que se lee ahora
Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

La Quiaca (Imagen ilustrativa)
Conmoción.

Encuentran muertos a dos ancianos en una casa de La Quiaca

Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Aguinaldo.
Salarios.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados municipales en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel