Cómo configurar el control parental en Roblox para cuidar a los chicos

Roblox (foto ilustrativa).

Roblox es una plataforma en línea que permite a los usuarios crear y jugar videojuegos diseñados por otros miembros de la comunidad. Una de sus principales características es la interacción entre jugadores, lo que puede representar un riesgo si los menores se vinculan con personas adultas desconocidas.

En ese sentido, especialistas advierten sobre los riesgos que puede tener este juego y la importancia de que los adultos estén atentos. Por eso, es importante que las madres, padres y tutores puedan configurar el control parental en Roblox, la plataforma de videojuegos más utilizada por niños, niñas y adolescentes.

Para hacerlo, hay que seguir una serie de pasos para activar los controles parentales y proteger a los más pequeños mientras disfrutan del juego.

videojuego roblox Roblox (foto ilustrativa). Pasos para configurar el control parental en Roblox Ingresá al juego y, en la pantalla principal, seleccioná la opción “Más” .

Hacé clic en el ícono de engranaje (Configuración).

Dentro del menú, elegí “Restricciones de Privacidad y Contenidos” .

Bajá la restricción de contenido a la opción “Mínima” .

En los apartados “Chat de Experiencia” y “Chat Directo” , seleccioná la opción “Nadie” .

Repetí la misma configuración en los ítems “Equipo” y “Agrupar Equipo” .

Volvé a la configuración inicial y agregá el correo electrónico del adulto responsable para comenzar a gestionar los controles parentales. Esta herramienta permite que los adultos supervisen la actividad digital de sus hijos y prevengan situaciones de riesgo en entornos virtuales.

