martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 07:05
Importante.

Cómo configurar el control parental en Roblox para cuidar a los chicos

Es más que necesario, que los padres y madres sigan de cerca a sus hijos cuando usan internet para prevenir problemas y riesgos mayores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Roblox (foto ilustrativa).

Roblox (foto ilustrativa).

Lee además
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 18 de noviembre
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Para hacerlo, hay que seguir una serie de pasos para activar los controles parentales y proteger a los más pequeños mientras disfrutan del juego.

videojuego roblox
Roblox (foto ilustrativa).

Roblox (foto ilustrativa).

Pasos para configurar el control parental en Roblox

  • Ingresá al juego y, en la pantalla principal, seleccioná la opción “Más”.

  • Hacé clic en el ícono de engranaje (Configuración).

  • Dentro del menú, elegí “Restricciones de Privacidad y Contenidos”.

  • Bajá la restricción de contenido a la opción “Mínima”.

  • En los apartados “Chat de Experiencia” y “Chat Directo”, seleccioná la opción “Nadie”.

  • Repetí la misma configuración en los ítems “Equipo” y “Agrupar Equipo”.

  • Volvé a la configuración inicial y agregá el correo electrónico del adulto responsable para comenzar a gestionar los controles parentales.

Esta herramienta permite que los adultos supervisen la actividad digital de sus hijos y prevengan situaciones de riesgo en entornos virtuales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 18 de noviembre

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Casi 6 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en Buenos Aires

En Argentina se estima que hay 4,3 millones de adultos con diabetes

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el juicio de Diego Maradona

Lo que se lee ahora
Sífilis en la Argentina El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes, especialmente entre quienes tienen de 15 a 39 años
Salud.

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

La historia de superación de los mellizos jujeños. video
Historia.

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel