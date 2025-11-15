Tenía pedido de paradero y fue detenido en Punta Diamante por agredir a policías

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1:15, en inmediaciones de la Plazoleta de la Mujer, cerca de las calles Esmeralda y Juanita Moro. Durante un patrullaje preventivo, los efectivos observaron al hombre, quien rápidamente intentó escapar. Tras una breve persecución, lograron interceptarlo.
Tenía pedido de paradero por atacar a policías
Al identificarlo, se confirmó que el joven era el presunto autor de una agresión registrada el 7 de noviembre, en la que efectivos policiales fueron atacados con piedras y otros elementos contundentes. El hecho había sido denunciado en la Comisaría Seccional 61.
En un primer momento, el sujeto intentó evitar la detención brindando datos falsos, pero la verificación realizada con el Centro Integral de Análisis y Comunicación (CIAC) reveló que tenía una Solicitud de Paradero por Comparendo y medidas restrictivas vigentes, entre ellas una prohibición de acercamiento de 300 metros, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
Oposición a la detención y traslado
El joven se resistió cuando los efectivos procedieron a esposarlo, aunque finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Con la aprehensión, se logró esclarecer la agresión previa y avanzar en el cumplimiento de las medidas judiciales pendientes.