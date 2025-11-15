Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre" (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo domingo 16 de noviembre , entre las 08:00 y las 14:00 , se aplicarán cortes y restricciones en distintos sectores de la ciudad por la realización de la Maratón “Jujuy Corre” . La competencia tendrá como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural y recorrerá más de una veintena de arterias céntricas y periféricas.

La maratón iniciará en la Ciudad Cultural y avanzará por un extenso circuito compuesto por:

Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Presidente San Martín, Balbín, General Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, ciclovía Pco. Marshke, Av. General Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.

La circulación se verá afectada de manera progresiva a medida que los corredores avancen por cada tramo del trazado.

Cortes y restricciones de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte dispuso:

Corte total en la calle interna de Ciudad Cultural , frente al sector de Food Trucks.

Restricción de un carril en Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel cercano a la Fuente de las Américas, frente al estadio “23 de Agosto”.

Estas medidas se mantendrán durante toda la competencia para garantizar la seguridad de los participantes.

Paradas de colectivos anuladas

Durante el desarrollo de la maratón, quedarán sin funcionamiento las siguientes paradas del transporte urbano:

Ex Apeadero

Maxi Comodín (parada ubicada sobre la misma zona)

Se recomienda a los usuarios prever recorridos alternativos durante el horario del evento.

Zonas de especial precaución

Tránsito solicitó circular con extremo cuidado en los siguientes puntos, donde el cruce de corredores será constante:

Av. Italia y Palanca

Senador Pérez y 19 de Abril

Santibáñez y Alvarado

Patricias Argentinas y Santibáñez

Caídos y Santibáñez

Airampo y Santibáñez

Acceso a Ciudad Cultural

El personal de tránsito estará presente en cada punto para guiar a conductores y peatones.

Recomendaciones finales

Las autoridades pidieron a la comunidad respetar la señalización, las vallas y las indicaciones del personal de Tránsito, a fin de asegurar el normal desarrollo del evento y proteger a participantes, vecinos y peatones.

La Maratón “Jujuy Corre” reunirá a corredores locales y visitantes, por lo que se espera un alto movimiento en la Ciudad Cultural y zonas aledañas durante la mañana y el mediodía del domingo.