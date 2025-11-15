sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 11:04
Para tener en cuenta.

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre"

Este domingo 16 de noviembre se realiza una nueva edición de la maratón "Jujuy Corre" en Ciudad Cultural por lo que habrá modificaciones en el tránsito.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Restricciones de tránsito y cortes por la maratón Jujuy Corre&nbsp;(Archivo)

Restricciones de tránsito y cortes por la maratón "Jujuy Corre" (Archivo)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo domingo 16 de noviembre, entre las 08:00 y las 14:00, se aplicarán cortes y restricciones en distintos sectores de la ciudad por la realización de la Maratón “Jujuy Corre”. La competencia tendrá como punto de partida y llegada la Ciudad Cultural y recorrerá más de una veintena de arterias céntricas y periféricas.

Jujuy Corre (1)

Recorrido de la competencia

La maratón iniciará en la Ciudad Cultural y avanzará por un extenso circuito compuesto por:

Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Presidente San Martín, Balbín, General Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, ciclovía Pco. Marshke, Av. General Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.

La circulación se verá afectada de manera progresiva a medida que los corredores avancen por cada tramo del trazado.

Cortes y restricciones de tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte dispuso:

  • Corte total en la calle interna de Ciudad Cultural, frente al sector de Food Trucks.

  • Restricción de un carril en Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel cercano a la Fuente de las Américas, frente al estadio “23 de Agosto”.

Estas medidas se mantendrán durante toda la competencia para garantizar la seguridad de los participantes.

Running: Jujuy Corre se desarrolla por la ciudad
Running: Jujuy Corre se desarrolla por la ciudad

Running: Jujuy Corre se desarrolla por la ciudad

Paradas de colectivos anuladas

Durante el desarrollo de la maratón, quedarán sin funcionamiento las siguientes paradas del transporte urbano:

  • Ex Apeadero

  • Maxi Comodín (parada ubicada sobre la misma zona)

Se recomienda a los usuarios prever recorridos alternativos durante el horario del evento.

Zonas de especial precaución

Tránsito solicitó circular con extremo cuidado en los siguientes puntos, donde el cruce de corredores será constante:

  • Av. Italia y Palanca

  • Senador Pérez y 19 de Abril

  • Santibáñez y Alvarado

  • Patricias Argentinas y Santibáñez

  • Caídos y Santibáñez

  • Airampo y Santibáñez

  • Acceso a Ciudad Cultural

El personal de tránsito estará presente en cada punto para guiar a conductores y peatones.

Recomendaciones finales

Las autoridades pidieron a la comunidad respetar la señalización, las vallas y las indicaciones del personal de Tránsito, a fin de asegurar el normal desarrollo del evento y proteger a participantes, vecinos y peatones.

La Maratón “Jujuy Corre” reunirá a corredores locales y visitantes, por lo que se espera un alto movimiento en la Ciudad Cultural y zonas aledañas durante la mañana y el mediodía del domingo.

