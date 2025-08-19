martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 19:06
Deportes.

Se viene la Maratón Manzur en San Salvador de Jujuy: cómo anotarse

El domingo 31 de agosto se realizará la Maratón Manzur, una carrera solidaria en un circuito en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene la Maratón Manzur en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Se viene la Maratón Manzur en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Maratón Manzur se concretará el 31 de agosto en Jujuy en un circuito en San Salvador de Jujuy desde las 9 de la mañana, evento que será a total beneficio de la Escuela 53 "Dr. Marcelino Vargas" que está ubicada en Purmamarca.

Lee además
Miguel Maza fuequinto en el Maratón de Venezuela
Atletismo.

Miguel Maza fue quinto en el Maratón de Venezuela
exitosa segunda media maraton de la ciudad
A puro sol.

Exitosa segunda Media Maratón de la Ciudad

La propuesta es organizada por el Grupo Manzur, y tendrá dos categorías: la de 5 kilómetros que será competitiva y la de 2 kilómetros que es participativa y que consta de una caminata. “El recorrido incluirá zonas aledañas a la empresa”, adelantó Santiago García Gnecco.

Donde anotarse para la Maratón Manzur

La largada será desde Suria, una de las empresas del Grupo Manzur, ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, en el Acceso Sur de San Salvador de Jujuy. Las inscripciones se encuentran abiertas en www.urku.com.ar.

“Pueden participar cualquiera que quiera formar parte de esto, de todas las edades, lo que quieran hacerlo pueden inscribirse”, subrayó y aclaró que la inscripción para los 5 kilómetros incluye el número identificatorio y la remera de participación.

“Para la distancia de dos kilómetros, la inscripción es un alimento o bien ropa que va a ser destinado a los chicos de esta escuela”, dijo García Gnecco y detalló que para esa caminata podrán anotarse el mismo día, mientras que para la de 5 kilómetros será con anticipación.

“La idea es que lleguemos a los 200 participantes, porque ese es el cupo de numeración y de remeras con la cual estamos previstos”, y detalló que hasta hoy “ya tenemos alrededor de 120 inscriptos, quedarían 80 cupos”, y pidió que los interesados se apuren a anotarse.

“Se va a premiar los tres primeros de la clasificación general en la carrera de 5 kilómetros, tanto masculino como femenino, mientras que la distancia participativa va a tener premio sorpresa el día a la carrera”, destacó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Miguel Maza fue quinto en el Maratón de Venezuela

Exitosa segunda Media Maratón de la Ciudad

Raúl Chuli Jorge: la media maratón "es una gran fiesta familiar"

Prevención en jóvenes: se realizó la maratón "Acompañe, no castigue" contra las adicciones

La Selección Argentina tiene días y horarios para la doble fecha de Eliminatorias

Lo que se lee ahora
El equipo albiceleste concluirá su participación en el certamen a principios de septiembre. video
FIFA.

La Selección Argentina tiene días y horarios para la doble fecha de Eliminatorias

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Matías Jurado. video
Crimen.

Un vecino reveló detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel