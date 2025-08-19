Se viene la Maratón Manzur en San Salvador de Jujuy: cómo anotarse

La Maratón Manzur se concretará el 31 de agosto en Jujuy en un circuito en San Salvador de Jujuy desde las 9 de la mañana, evento que será a total beneficio de la Escuela 53 "Dr. Marcelino Vargas" que está ubicada en Purmamarca.

La propuesta es organizada por el Grupo Manzur , y tendrá dos categorías: la de 5 kilómetros que será competitiva y la de 2 kilómetros que es participativa y que consta de una caminata. “El recorrido incluirá zonas aledañas a la empresa”, adelantó Santiago García Gnecco.

La largada será desde Suria , una de las empresas del Grupo Manzur, ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, en el Acceso Sur de San Salvador de Jujuy. Las inscripciones se encuentran abiertas en www.urku.com.ar .

“Pueden participar cualquiera que quiera formar parte de esto, de todas las edades, lo que quieran hacerlo pueden inscribirse”, subrayó y aclaró que l a inscripción para los 5 kilómetros incluye el número identificatorio y la remera de participación.

“Para la distancia de dos kilómetros, la inscripción es un alimento o bien ropa que va a ser destinado a los chicos de esta escuela”, dijo García Gnecco y detalló que para esa caminata podrán anotarse el mismo día, mientras que para la de 5 kilómetros será con anticipación.

“La idea es que lleguemos a los 200 participantes, porque ese es el cupo de numeración y de remeras con la cual estamos previstos”, y detalló que hasta hoy “ya tenemos alrededor de 120 inscriptos, quedarían 80 cupos”, y pidió que los interesados se apuren a anotarse.

“Se va a premiar los tres primeros de la clasificación general en la carrera de 5 kilómetros, tanto masculino como femenino, mientras que la distancia participativa va a tener premio sorpresa el día a la carrera”, destacó.