14 de noviembre de 2025 - 18:12
Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Supermercados Comodín y MaxiComodín, presentan una campaña sin precedentes: “Fin de Año Sobre Ruedas”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La cadena regional líder del norte argentino, Supermercados Comodín y MaxiComodín, presenta una campaña sin precedentes: “Fin de Año Sobre Ruedas”, una acción pensada para acompañar a sus clientes de Jujuy, Salta y Tucumán con premios, descuentos y beneficios exclusivos durante los meses de noviembre y diciembre.

Desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, los clientes podrán participar por 3 autos 0 km Renault Kwid modelo 2025, millones de pesos en órdenes de compra y miles de descuentos en productos seleccionados. Una propuesta integral que busca premiar la fidelidad y brindar una experiencia de compra única en todas las sucursales y en Comodín Online.

Una experiencia de compra diferente para cerrar el año

Con el objetivo de seguir consolidando su liderazgo en la región, Comodín apuesta a una acción de alto impacto, pensada para generar entusiasmo y cercanía con el público.

Cada compra, cada participación y cada interacción con la marca suma una nueva oportunidad de ganar y celebrar.

Supermercados Comodín

Durante toda la promoción, los clientes podrán acceder a participar por órdenes de compra semanales por $100.000, además de acumular chances para el gran sorteo final de los tres autos 0 km.

La mecánica es simple: por la compra de productos participantes, los clientes recibirán su cupón en línea de cajas, que deberán completar de FORMA ONLINE en www.clubcomodin.com.ar y ya están participando del sorteo.

Además, podrán consultar las bases y condiciones en los puntos de venta o en el sitio web oficial de la promoción.

Una acción masiva con presencia en toda la región

La campaña “Fin de Año Sobre Ruedas” se desarrolla de manera simultánea en todas las sucursales de Comodín y MaxiComodín de Jujuy, Salta y Tucumán, junto a Comodín Online, garantizando una experiencia integrada tanto en tiendas físicas como en canales digitales.

Con una fuerte presencia en medios, redes sociales y puntos de venta, la acción incluye sorteos intermedios, activaciones especiales, piezas audiovisuales y material diseñado para generar alto impacto visual y recordación de marca.

Premios y fechas clave

  • Premios principales: 3 Autos 0 km Renault Kwid 2025
  • Premios semanales: Órdenes de compra de $100.000
  • Miles de descuentos en productos destacados

Vigencia: del 14 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026

Sorteo final: sábado 10 de enero de 2026

Comodín: cercanía, experiencia y confianza

Con más de 30 años de trayectoria, Supermercados Comodín y MaxiComodín se consolidan como una cadena comprometida con el desarrollo local, la generación de empleo y la experiencia de compra de miles de familias del norte argentino.

“Con esta campaña queremos cerrar el año celebrando junto a nuestros clientes. En Comodín no solo premiamos la fidelidad, la hacemos rodar. Este fin de año, queremos que todos vivan la emoción de ganar y disfrutar”, destacaron desde el área de Marketing de la cadena.

Supermercados Comodín y MaxiComodín – Fin de Año Sobre Ruedas

3 autos 0 km, millones de pesos en premios y miles de descuentos para vos.

Este fin de año, Comodín está más cerca tuyo que nunca.

