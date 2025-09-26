viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 10:48
Reconocimiento.

Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día

Supermercados Comodín saluda a sus más de 1.200 colaboradores por el Día del Empleado de Comercio.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día

Supermercados Comodín saluda a todos los empleados de comercio en su día

En el marco del Día del Empleado de Comercio, desde Supermercados Comodín y Maxi Comodín, cadena regional líder con más de 1.200 colaboradores, queremos expresar nuestro profundo reconocimiento y gratitud a cada una de las personas que forman parte de esta gran familia.

Nuestra historia y presente están marcados por la vocación de servicio, el compromiso y la pasión de quienes, día a día, hacen posible que miles de clientes elijan vivir la experiencia Comodín. Nos enorgullece ser parte activa de este rubro tan importante para la comunidad, en el que el esfuerzo humano es el motor que sostiene y proyecta el crecimiento.

Hoy celebramos a cada empleado y empleada de comercio, tanto de manera directa como indirecta, que contribuye con su dedicación a que nuestro paso por la vida de los clientes sea siempre una experiencia cercana, confiable y confortable.

Como cada fin de semana, los esperamos con las mejores ofertas que nos caracterizan, para que las familias puedan disfrutar de calidad y buenos precios. Informamos además que el día lunes 29 permaneceremos cerrados, en conmemoración de la fecha, para que todo nuestro personal pueda disfrutar de su merecido descanso.

El capital humano es nuestro mayor valor, y en este día queremos saludar con especial afecto a quienes construyen junto a nosotros un presente sólido y un futuro con más oportunidades para todos.

¡Feliz Día del Empleado de Comercio!

