Cortes y desvíos de tránsito en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmó que en los próximos días habrá cortes, desvíos y restricciones de tránsito por dos actividades que se realizarán en la capital jujeña.
Los cortes de tránsito están previstos durante la jornada y se efectuarán cortes totales desde las 9 horas en Forestal y Aguas Calientes; Aguas Calientes y Yuto; El Palmar y Yuto; Nívoli y Bolzán; Snopek y Yuto; Yuto y El Arenal; Mina 9 de Octubre y Yuto y El Chalicán y Forestal.
También quedará prohibido el estacionamiento y la circulación vehicular sobre calle El Chalicán, en el tramo comprendido entre Yuto y avenida Forestal, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente
Con respecto al transporte público de pasajeros, algunas líneas modificarán sus recorridos de retorno:
Las líneas 7 y 45 tendrán de ida su recorrido habitual, y de vuelta por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
La línea 1 también seguirá su recorrido de ida sin modificaciones, y de vuelta será por Av. Forestal – Parapetí – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Recorrerá la Av. de los Estudiantes, Av. Bolivia, Córdoba, Salta, Urquiza, Sarmiento, San Martín, Italia, Belgrano, Argañaraz, Urquiza, Pte. San Martín, Balbín, Gral. Arias, Av. Alfonsín, Irigoyen, Ciclovía Pco. Marshke, Av. Gral. Savio, Italia, Badén Almirante Brown, Parque Xibi Xibi, Senador Pérez, Av. Fascio, Comandante Pérez, Airampo, Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes.
Habrá un corte total en la calle interna de Ciudad Cultural (frente a los Food Trucks) y restricción de circulación con un carril de Av. General Savio, desde Riobamba hasta el paso a nivel ubicado a la altura de la Fuente de las Américas (Estadio “23 de Agosto”).
Paradas de colectivos
Durante la competencia se anularán las paradas ubicadas en Ex Apeadero y a la altura del Maxi Comodín. A medida que la carrera avance, se solicita circular con máxima precaución por Av. Italia y Palanca; Senador Pérez y 19 de Abril; Santibáñez y Alvarado; Patricias Argentinas y Santibáñez; Caídos y Santibáñez; Airampo y Santibáñez y acceso a Ciudad Cultural
Se recomienda a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento deportivo y la seguridad de los participantes y peatones.