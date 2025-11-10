lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 11:01
Agenda.

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

El acto central por el Día de la Tradición se realizó este lunes y también se lleva a cabo el Congreso Nacional de la Tradición en el Cabildo hasta las 20hs.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición

Con una destacada participación de agrupaciones gauchas y familias, comenzaron este lunes en San Salvador de Jujuy las actividades por el Día de la Tradición con el acto central, fecha que rinde homenaje a las costumbres, valores y figuras que representan la identidad nacional.

Lee además
devocion y tradicion cultural en las ermitas de tilcara
En Videos.

Devoción y tradicion cultural en las Ermitas de Tilcara
Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades
Festividad.

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

El Cabildo de la ciudad fue el punto de partida de la jornada con el inicio del Congreso Nacional de la Tradición, que se desarrollará hasta las 20 horas con disertaciones, presentaciones y muestras culturales abiertas al público.

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy
Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

“Felices por la participación de todo el guachaje”

La vicepresidenta de la Asociación Gaucha Jujeña, Sara Rueda, destacó la gran convocatoria y el entusiasmo de los participantes:

“Estamos felices por la participación de todo el guachaje. Hoy empieza el Congreso Nacional de la Tradición en el Cabildo, con disertaciones y muchas actividades. La tradición significa el legado que podemos dejar a través de nuestras transmisiones de saberes, usos y costumbres, y que esto hoy sea transmitido de forma escrita u oral para que todos aquellos que quieran puedan recibirlas”.

Rueda también recordó la figura de José Hernández, autor del Martín Fierro, al afirmar:

“Honraremos la figura de José Hernández: "Que los hermanos seamos unidos, sino nos devoran los de afuera”.

La dirigente valoró la presencia de federaciones y agrupaciones gauchas de distintos puntos de la provincia:

“Eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas”, expresó.

Tradición de generación en generación

Entre las agrupaciones presentes se destacó la Marcha Patriótica Evocativa General Arias, que tiene entre sus miembros a Marina Martínez y su hija Diana Flores, quienes participan cada año en los actos tradicionales.

Marina comentó: “Es una tradición que viene de generación en generación. Llevamos adelante nuestro estandarte como siempre. Siempre les enseñamos e inculcamos todas nuestras tradiciones para que ellos lo aprendan y a su vez lo transmitan a sus otras generaciones”.

Por su parte, Diana de 11 años, quien continúa la herencia familiar, agregó: “Es una tradición de toda la familia. Haremos un acto también en mi escuela para mantener viva nuestra cultura”.

Una celebración que une identidad y orgullo

Las actividades por el Día de la Tradición continuarán durante toda la semana en distintos puntos de la capital jujeña, con desfiles gauchos, presentaciones folklóricas, exposiciones y talleres.

Cada una de las propuestas busca revalorizar las costumbres populares y fortalecer el sentido de pertenencia y unión entre los jujeños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Devoción y tradicion cultural en las Ermitas de Tilcara

Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

Comenzó la Semana de la Tradición en Jujuy: las actividades día por día

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo que se lee ahora
las preguntas mas frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel