Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición

Con una destacada participación de agrupaciones gauchas y familias, comenzaron este lunes en San Salvador de Jujuy las actividades por el Día de la Tradición con el acto central , fecha que rinde homenaje a las costumbres, valores y figuras que representan la identidad nacional.

El Cabildo de la ciudad fue el punto de partida de la jornada con el inicio del Congreso Nacional de la Tradición , que se desarrollará hasta las 20 horas con disertaciones, presentaciones y muestras culturales abiertas al público.

La vicepresidenta de la Asociación Gaucha Jujeña , Sara Rueda , destacó la gran convocatoria y el entusiasmo de los participantes:

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

“Estamos felices por la participación de todo el guachaje. Hoy empieza el Congreso Nacional de la Tradición en el Cabildo, con disertaciones y muchas actividades. La tradición significa el legado que podemos dejar a través de nuestras transmisiones de saberes, usos y costumbres, y que esto hoy sea transmitido de forma escrita u oral para que todos aquellos que quieran puedan recibirlas” .

Rueda también recordó la figura de José Hernández, autor del Martín Fierro, al afirmar:

“Honraremos la figura de José Hernández: "Que los hermanos seamos unidos, sino nos devoran los de afuera”.

La dirigente valoró la presencia de federaciones y agrupaciones gauchas de distintos puntos de la provincia:

“Eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas”, expresó.

Tradición de generación en generación

Entre las agrupaciones presentes se destacó la Marcha Patriótica Evocativa General Arias, que tiene entre sus miembros a Marina Martínez y su hija Diana Flores, quienes participan cada año en los actos tradicionales.

Marina comentó: “Es una tradición que viene de generación en generación. Llevamos adelante nuestro estandarte como siempre. Siempre les enseñamos e inculcamos todas nuestras tradiciones para que ellos lo aprendan y a su vez lo transmitan a sus otras generaciones”.

Por su parte, Diana de 11 años, quien continúa la herencia familiar, agregó: “Es una tradición de toda la familia. Haremos un acto también en mi escuela para mantener viva nuestra cultura”.

Una celebración que une identidad y orgullo

Las actividades por el Día de la Tradición continuarán durante toda la semana en distintos puntos de la capital jujeña, con desfiles gauchos, presentaciones folklóricas, exposiciones y talleres.

Cada una de las propuestas busca revalorizar las costumbres populares y fortalecer el sentido de pertenencia y unión entre los jujeños.