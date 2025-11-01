sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 11:43
Devoción.

Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

Cientos de gauchos jujeños participan de la 26° Peregrinación a Río Blanco, un acto de fe y tradición que une al campo y la ciudad en honor a la Virgen.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

La Peregrinación Gaucha a Río Blanco reúne cada año a jinetes y paisanas de toda la provincia, en una demostración de fe, devoción y tradición que forma parte del programa oficial del Obispado de Jujuy para dirigirse hacia en santuario en Río Blanco.

En esta edición número 26, la movilización partió desde la Iglesia Catedral a las 9 de la mañana, con la bendición del sacerdote antes de iniciar el recorrido hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, donde la misa se celebra a las 11.

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (8)

El presidente de la Asociación Gaucha Jujeña, Edgar Gallo Mendoza, explicó que la organización de esta jornada demanda casi seis meses de trabajo. “Hay que preparar el sulky, la imagen de la Virgen y todo el equipo que acompaña la peregrinación. Es una renovación de fe que hacemos año tras año, uniendo el tradicionalismo con la devoción religiosa”, expresó.

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (6)

La caravana se desplazó por las calles Sarmiento, San Martín, Caseros e Italia, para luego continuar por el Badén del Cementerio El Salvador, Polito Irigoyen y Paso Comarque, hasta empalmar con la Ruta Provincial N°1 rumbo a Río Blanco. En el trayecto se sumaron agrupaciones gauchas de distintas localidades, portando únicamente la bandera argentina y la bandera papal, en señal de respeto y unidad.

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (7)
Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (1)

Acompañará una réplica de la Virgen de Río Blanco

Este año, por motivos de seguridad, la imagen que acompaña la marcha es una réplica de la Virgen de Río Blanco, mientras que la original permanece en el santuario. “Cada gaucho tiene su pedido personal, y desde la Asociación pedimos por los socios enfermos y por aquellos que ya partieron”, señaló Gallo Mendoza.

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (4)

Cada año se congregan más peregrinos

El año pasado participaron más de 300 jinetes, y la expectativa es que el número crezca con el paso de los años. La Peregrinación Gaucha se mantiene como una de las expresiones más profundas del sentir jujeño, donde la fe se mezcla con la identidad cultural del pueblo.

Las festividades patronales culminarán mañana con la misa central en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, que congregará a familias, devotos y peregrinos de toda la provincia.

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (2)
Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

Peregrinación gaucha a Río Blanco: fe, tradición y 26 años de homenaje a la Virgen

Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (3)
Peregrinación gaucha a Río Blanco 2025 (4)
