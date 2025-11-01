Peregrinación gaucha a Río Blanco: salida, cortes de tránsito y misa

Este sábado 1° de noviembre se realiza la Peregrinación de los Gauchos y Paisanas hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya , en el marco de las festividades patronales que culminarán el domingo 2 de noviembre.

La movilización de fe parte a las 9 horas desde la iglesia Catedral, previa concentración en la Iglesia Catedral, donde los gauchos recibirán la bendición antes de emprender el recorrido. Varios gauchos se van sumando en el camino.

La peregrinación se realiza acompañando la imagen de la Virgen, aunque en esta ocasión se llevará una réplica por razones de seguridad. Esperan por lo menos 200 gauchos. Está previsto que la misa sea a las 11 de la mañana.

Desde dónde sale la peregrinación

La caravana parte de la calle Sarmiento, y sigue por San Martín, Caseros, Italia, hasta el Badén del Cementerio El Salvador, luego por Polito Irigoyen, Paso Comarque hasta Cuyaya, y desde allí empalmando con la Ruta Provincial N°1 hasta Río Blanco.

Participarán agrupaciones gauchas de toda la provincia, aunque sin los estandartes tradicionales, solo van la bandera papal y la bandera argentina. Este año es la edición número 26 de la tradicional muestra de fe y devoción a la Patrona de Jujuy.

La misa central en honor a la Virgen de Río Blanco, será el domingo 2 de noviembre, día de la Fiesta Patronal de esa localidad, que reunirá a vecinos, familias y devotos de toda la provincia para rendir homenaje a la Patrona de Jujuy.

Operativo de tránsito

Habrá un operativo especial de tránsito por la Peregrinación Gaucha, con cortes parciales y preventivos y acompañamiento del personal motorizado para resguardar a jinetes y automovilistas, con señalización móvil e inspectores en puntos clave para ordenar la circulación.

Recomendaciones para conductores

Planificar desvíos y evitar el eje Sarmiento, San Martín, Italia, Yrigoyen, Corrientes, RP-1 en la mañana del sábado. Piden reducir la velocidad, no realizar sobrepasos en zonas con peregrinos y respetar la señalización y a los inspectores. Si se dirige al Santuario, prever demoras y estacionar en lugares habilitados.