domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 12:38
Jujuy.

Tercer domingo de peregrinación a Río Blanco y Paypaya: una jornada dedicada a los enfermos

Se vivió el tercer domingo de peregrinación al Santuario dedicado a los enfermos y sus familias con el llamado del obispo a vivir el dolor con Jesús y María.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tercer domingo de peregrinación a Río Blanco y Paypaya

Una gran cantidad de fieles llegó al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya en el tercer domingo de peregrinación, dedicado especialmente a los enfermos y sus familias. Comunidades de distintos puntos de la provincia y peregrinos que cada año se suman a las honras a la “Mamita” participaron con oraciones, promesas y ofrendas.

Rio Blanco (2)

La Misa central fue presidida por el obispo de Jujuy, Mons. César Daniel Fernández, quien en su homilía destacó la cercanía de Dios con quienes atraviesan el dolor: “Dios no se muestra indiferente ante el sufrimiento humano… se hizo hombre y murió en la cruz. El amor infinito de Dios es el que nos salvó”. También subrayó que los creyentes “vivimos nuestra cruz con Jesús”, lo que hace el padecer “más llevadero y digno”, invitando a poner en el Corazón de Jesús la angustia y a abrirse a los brazos de María, ejemplo de amor solidario, para aliviar a quienes sufren.

Entre los presentes se destacó la participación de miembros de la Villa 1-11-14 (Buenos Aires), que tradicionalmente visitan el santuario cada año.

Lo que viene: cronograma de peregrinaciones que restan en octubre

  • Sábado 18 de octubreVigilia de los Jóvenes (de 15:00 a 24:00; Misa 19:30).

  • Domingo 19 de octubre4ª Peregrinación: Día de las Madres y de los Jóvenes.

  • Domingo 26 de octubre – No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.

Rio Blanco (1)

Horario de las actividades en Rio Blanco

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30

Rezo del Rosario: 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Próximas fechas destacadas

  • 1 de noviembre: Peregrinación de gauchos y paisanas de todos los fortines (con la Federación Jujeña de Gauchos).

  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

