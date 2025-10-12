Proceso participativo en la Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros

El boleto del transporte urbano de pasajeros en San Salvador costará $950

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy habilitó un proceso participativo para recibir opiniones sobre el Pliego de Licitación del Transporte Público de Pasajeros. La instancia arranca el lunes 13 de octubre y se extenderá por 15 días hábiles, período en el que vecinos, instituciones y organizaciones podrán presentar aportes por escrito.

Según explicó el presidente del Concejo, Lisandro Aguiar, el pliego fue remitido por el Ejecutivo municipal, recibió ajustes y ya cuenta con un pre-dictamen: “Será sometido a un proceso participativo para nutrirnos de distintas visiones y emitir la mejor ordenanza posible”, señaló.

El Concejo Deliberante abre un proceso participativo sobre el pliego del transporte urbano de pasajeros desde el lunes 13 y por 15 días hábiles. Quiénes pueden participar del proceso participativo de la Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros Están invitados centros vecinales y vecinos, además de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Abogados y otras instituciones interesadas. Las ponencias deberán presentarse por escrito durante la ventana de participación.

Cómo acceder al pliego La documentación puede consultarse en línea en el sitio del Concejo Deliberante www.cdjujuy.gob.ar y también a través de los canales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Allí figuran los requisitos y el detalle técnico que regirá la futura prestación del servicio.

Durante los 15 días hábiles, el Concejo recibirá y ordenará las opiniones. Concluida esa etapa, los concejales analizarán cada presentación y emitirán el dictamen final que se elevará al recinto para su votación y la sanción de la ordenanza que convoque a licitación. Cuándo sería la licitación Aguiar anticipó que, una vez aprobado el marco normativo, la convocatoria a licitación del servicio de colectivos urbanos se proyecta para 2026, con el objetivo de garantizar competencia, calidad y previsibilidad en el sistema. La convocatoria no reemplaza la discusión en el recinto, la complementa con evidencia y propuestas de usuarios, expertos y actores sociales. El llamado busca mejorar el pliego antes de su aprobación definitiva y asegurar que la nueva concesión responda a las necesidades reales de la ciudad.

