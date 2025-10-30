jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 21:20
Fe.

Virgen de Río Blanco: más de 200 gauchos participarán de la peregrinación al santuario

La marcha de fe partirá desde la Catedral de San Salvador de Jujuy y culminará con la misa de las 11 en honor a la Virgen de Río Blanco.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Este sábado 1° de noviembre se llevará a cabo una de las manifestaciones más tradicionales y coloridas de la fe jujeña: la Peregrinación de los Gauchos y Paisanas hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en el marco de las festividades patronales que culminarán el domingo 2 de noviembre.

Lee además
Jóvenes de toda la provincia realizan la vigilia en Río Blanco
Palpalá.

Jóvenes de toda la provincia realizaron la vigilia en Río Blanco
Lleva 25 años caminando junto a la Virgen de Río Blanco
Fe y devoción.

Lleva 25 años caminando junto a la Virgen de Río Blanco

En diálogo con TodoJujuy.com, Sara Rueda, integrante de la organización, brindó detalles de la actividad y destacó la importancia de mantener viva la devoción y las tradiciones gauchas.

“La peregrinación parte el día sábado, primero de noviembre, a partir de las 8.30 desde la iglesia Catedral, y tenemos previsto salir a las nueve de la mañana rumbo a Río Blanco”, explicó Rueda. La referente comentó que, como cada año, la concentración inicial será en la Catedral, donde los gauchos recibirán la bendición antes de emprender el recorrido.

“Por lo general, en la Catedral se concentran entre 50 y 60 gauchos. Después de la bendición del padre partimos, y a lo largo del trayecto se van sumando. Calculamos, en referencia a años anteriores, que llegaremos a la iglesia con unos 200 gauchos peregrinos”, precisó.

La peregrinación se realiza acompañando la imagen de la Virgen, aunque en esta ocasión se llevará una réplica por razones de seguridad.

“En años anteriores lo hacíamos con la imagen original que está en la Catedral, pero era muy peligroso transportarla, así que ahora peregrinamos con una réplica, para proteger la imagen”, detalló Rueda.

image
Peregrinaci&oacute;n gaucha al santuario de la Virgen de R&iacute;o Blanco y Paypaya.

Peregrinación gaucha al santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

"Una tradición con mucha fe y emoción"

Sobre el recorrido, la organizadora indicó: “Partimos por calle Sarmiento, seguimos por San Martín, Caseros, Italia, hasta el Badén del Cementerio El Salvador, luego por Polito Irigoyen, Paso Comarque hasta Cuyaya, y desde ahí empalmamos con la Ruta Provincial N°1 hasta Río Blanco. Está previsto que la misa sea a las 11 de la mañana”.

También señaló que participarán agrupaciones gauchas de toda la provincia, aunque sin los estandartes tradicionales.

“Durante el trayecto no usamos estandartes, solo van la bandera papal y la bandera argentina. Lo hacemos así porque queremos que se vea al gaucho peregrino jujeño bajo el manto de la Virgen de Río Blanco”, expresó.

Finalmente, Rueda recordó que esta será una edición especial: “Este año se cumple la edición número 26 de la peregrinación. Es una tradición que seguimos manteniendo con mucha fe y emoción".

La misa central será el domingo 2 de noviembre, día de la Fiesta Patronal de Río Blanco, que reunirá a vecinos, familias y devotos de toda la provincia para rendir homenaje a la Patrona de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jóvenes de toda la provincia realizaron la vigilia en Río Blanco

Lleva 25 años caminando junto a la Virgen de Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco: "Bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica"

En menos de una semana, robaron dos veces en el santuario de la Virgen de Río Blanco

Virgen de Río Blanco: no habrá peregrinación este domingo por las Elecciones

Lo que se lee ahora
caravana de autos de alta gama por el paso de jama: rutas, horarios y recomendaciones en jujuy video
Actividades.

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

Avenisa Savio - Imagen alusiva
Policiales.

Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Cementerio del Salvador (imagen generada con IA)
Imperdibles.

Las leyendas más escalofriantes de Jujuy: historias que siguen vivas en las noches

Javier Milei con los gobernadores.
Cumbre.

Javier Milei sumó a todo el gabinete a la reunión con los gobernadores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel