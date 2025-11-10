Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Cada 10 de noviembre , la Argentina celebra el Día de la Tradición, una fecha que rinde homenaje a José Hernández , el autor del “ Martín Fierro ”, obra cumbre de la literatura gauchesca y símbolo de la identidad nacional. El escritor y periodista nació en 1834 en Perdriel, hoy partido de General San Martín, y dedicó su vida a retratar las costumbres, el lenguaje y el espíritu del hombre de campo argentino.

Imperdible. Emoción, fe y tradición en Semana Santa en Tilcara: reviví las mejores imágenes

Jujuy. Hoy culmina la Semana de la Tradición con desfile y elección de la paisana

La conmemoración busca mantener vivas las raíces culturales que definen a nuestro país : desde el mate compartido y las guitarreadas hasta las danzas folklóricas y el valor del trabajo rural. Más que una efeméride, el Día de la Tradición es una invitación a reconocer lo que nos une como pueblo .

La fecha fue instaurada en 1939 por la Ley 4756 en la provincia de Buenos Aires, y luego extendida a todo el país en 1975 , mediante la Ley Nacional 21.154 . En su espíritu, la celebración no se limita al gaucho ni a la vida rural, sino que representa el conjunto de costumbres y expresiones populares que se transmiten de generación en generación .

Para José Hernández en el Martín Fierro, el mate simboliza la tradición gauchesca y la hospitalidad del hombre de campo , siendo un elemento central de la vida rural y un ritual de unión

La palabra “tradición” proviene del latín traditio, que significa “entregar”. En ese sentido, cada generación entrega a la siguiente lo que considera valioso: la música, la comida, las fiestas populares, los juegos y las creencias que componen la identidad argentina. En el norte, esa herencia se respira en la copla, el carnaval, la comida criolla y las danzas que siguen vivas en cada pueblo.

En 1872, José Hernández dio inicio a la escritura de su obra en forma de poema narrativo titulada El gaucho Martín Fierro.

José Hernández y el legado del Martín Fierro

José Hernández fue más que un escritor: fue un testigo de la historia política y social del siglo XIX. A través de “El Gaucho Martín Fierro” (1872) y “La vuelta de Martín Fierro” (1879), plasmó en verso la vida del hombre de campo, su lucha contra la injusticia y su resistencia frente a los cambios que trajo la modernización.

El Martín Fierro narra la historia de un gaucho que sufre el abuso de las autoridades y el desarraigo, pero también reivindica su orgullo y su código de honor. Es una obra que habla de libertad, dignidad y pertenencia, valores que aún hoy resuenan en la identidad nacional.

Hernández también tuvo una intensa vida política: fue periodista, legislador y defensor del federalismo. Falleció en 1886 a los 51 años y sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta. Su figura, sin embargo, sigue viva en cada acto, festival y escuela que celebra el Día de la Tradición.

Un día para celebrar lo nuestro

Hernández escribió: “los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”, y cada 10 de noviembre, Argentina recuerda que la tradición no es pasado: es identidad, presente y futuro compartido con diversas actividades.

Calendario de la Semana de la Tradición

LUNES 10 DE NOVIEMBRE

08:00: Visita al Salón Blanco de Casa de Gobierno y entrega floral.

08:30: Acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones.

09:00: Visita a la muestra de soguería criolla del artesano Juan Tolaba.

10:00: Visita protocolar a la Legislatura.

11:00: Despedida de delegaciones.

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

08:00: Jornada turística en San Antonio.

13:00: Almuerzo para las candidatas.

15:00: Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

16:00: “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

08:00: Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

09:30: Jornada turística y visita al Municipio de Yala.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

09:00: Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE – Cierre de la Semana de la Tradición