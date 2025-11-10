lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 07:02
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en honor a José Hernández, autor del Martín Fierro y símbolo de la identidad nacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Día de la Tradición

Día de la Tradición

Cada 10 de noviembre, la Argentina celebra el Día de la Tradición, una fecha que rinde homenaje a José Hernández, el autor del “ Martín Fierro”, obra cumbre de la literatura gauchesca y símbolo de la identidad nacional. El escritor y periodista nació en 1834 en Perdriel, hoy partido de General San Martín, y dedicó su vida a retratar las costumbres, el lenguaje y el espíritu del hombre de campo argentino.

La conmemoración busca mantener vivas las raíces culturales que definen a nuestro país: desde el mate compartido y las guitarreadas hasta las danzas folklóricas y el valor del trabajo rural. Más que una efeméride, el Día de la Tradición es una invitación a reconocer lo que nos une como pueblo.

image
Para Jos&eacute; Hern&aacute;ndez en el&nbsp;Mart&iacute;n Fierro, el mate&nbsp;simboliza&nbsp;la tradici&oacute;n gauchesca y la hospitalidad del hombre de campo, siendo un elemento central de la vida rural y un ritual de uni&oacute;n

Para José Hernández en el Martín Fierro, el mate simboliza la tradición gauchesca y la hospitalidad del hombre de campo, siendo un elemento central de la vida rural y un ritual de unión

Por qué se celebra y qué significa la tradición

La fecha fue instaurada en 1939 por la Ley 4756 en la provincia de Buenos Aires, y luego extendida a todo el país en 1975, mediante la Ley Nacional 21.154. En su espíritu, la celebración no se limita al gaucho ni a la vida rural, sino que representa el conjunto de costumbres y expresiones populares que se transmiten de generación en generación.

La palabra “tradición” proviene del latín traditio, que significa “entregar”. En ese sentido, cada generación entrega a la siguiente lo que considera valioso: la música, la comida, las fiestas populares, los juegos y las creencias que componen la identidad argentina. En el norte, esa herencia se respira en la copla, el carnaval, la comida criolla y las danzas que siguen vivas en cada pueblo.

En 1872, José Hernández dio inicio a la escritura de su obra en forma de poema narrativo titulada El gaucho Martín Fierro.

José Hernández y el legado del Martín Fierro

José Hernández fue más que un escritor: fue un testigo de la historia política y social del siglo XIX. A través de “El Gaucho Martín Fierro” (1872) y “La vuelta de Martín Fierro” (1879), plasmó en verso la vida del hombre de campo, su lucha contra la injusticia y su resistencia frente a los cambios que trajo la modernización.

El Martín Fierro narra la historia de un gaucho que sufre el abuso de las autoridades y el desarraigo, pero también reivindica su orgullo y su código de honor. Es una obra que habla de libertad, dignidad y pertenencia, valores que aún hoy resuenan en la identidad nacional.

Hernández también tuvo una intensa vida política: fue periodista, legislador y defensor del federalismo. Falleció en 1886 a los 51 años y sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta. Su figura, sin embargo, sigue viva en cada acto, festival y escuela que celebra el Día de la Tradición.

Un día para celebrar lo nuestro

Hernández escribió: “los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”, y cada 10 de noviembre, Argentina recuerda que la tradición no es pasado: es identidad, presente y futuro compartido con diversas actividades.

Calendario de la Semana de la Tradición

LUNES 10 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Visita al Salón Blanco de Casa de Gobierno y entrega floral.

  • 08:30: Acto en Plaza Belgrano con izamiento de pabellones.

  • 09:00: Visita a la muestra de soguería criolla del artesano Juan Tolaba.

  • 10:00: Visita protocolar a la Legislatura.

  • 11:00: Despedida de delegaciones.

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Jornada turística en San Antonio.

  • 13:00: Almuerzo para las candidatas.

  • 15:00: Taller cultural a cargo de Amelia del Valle Ochoa.

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

  • 16:00: “Mateada Popular” en el predio de la Federación Gaucha Jujeña.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

  • 08:00: Visita protocolar a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

  • 09:30: Jornada turística y visita al Municipio de Yala.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

  • 09:00: Jornada turística y visita al Municipio de Purmamarca.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE – Cierre de la Semana de la Tradición

  • 09:00: Recepción de autoridades e invitados especiales.

  • 10:00: Gran desfile gaucho por Av. Forestal, barrio Alto Comedero.

  • 12:30: Almuerzo y desconcentración.

  • 14:00: Gran final clasificatoria “Jesús María 2026”.

  • 17:00: Actividades de salón y reunión de jurados.

  • 21:00: Proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición.

  • 22:00 a 05:00: Peña folklórica de cierre.

