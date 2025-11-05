Este sábado comienza la Semana de la Tradición: todas las actividades

Tal como indicaron desde la Federación Gaucha Jujeña, las actividades por la Semana de la Tradición se extenderán en la provincia de Jujuy del 8 al 15 de noviembre. En ese marco, en la jornada del jueves 30 de octubre se llevó a cabo la presentación de las candidatas que participarán de la Elección 2025.

candidatas paisana tradicion jujuy En la fecha estipulada se prevén distintas actividades en varios puntos de la provincia, como: Yala, Humahuaca y San Salvador de Jujuy, entre otros. La agenda será la siguiente:

Sábado 8 de noviembre: inicio de la Semana de la Tradición

Lunes 10 de noviembre: acto central

Miércoles 12 de noviembre: Mateada Popular

Sábado 15 de noviembre: desfile gaucho y Elección de la Paisana Provincial Cabe destacar que se cerrará la Semana de la Tradición con una Peña Folklórica, desde las 22 horas, en el predio de la Federación Gaucha Jujeña.

image "Es una experiencia que solo se vive en la provincia de Jujuy" Por su parte, el vicepresidente de la Federación Gaucha Jujeña, Roque González, señaló que la Semana de la Tradición es una festividad muy especial en la provincia, pero también que es única en todo el país.

"Para los jujeños es una semana muy linda, es una experiencia que solo se vive en la provincia de Jujuy ya que no hay en todo el territorio argentino una fiesta similar", detalló. Finalmente, González aseguró que "aumentó la tradición". Y, posteriormente, manifestó que estas festividades "se viven todos los fines de semana demostrándose el tradicionalismo", y finalizó resaltando la gran cantidad de chicos y jóvenes que participan de estos eventos.

