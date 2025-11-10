lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 19:49
Capital.

Este martes habrá cortes de tránsito por obras en la plaza Belgrano

Por trabajos de recuperación de la glorieta de plaza Belgrano, el municipio dispuso un corte durante casi toda la jornada del martes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Plaza Belgrano.

Plaza Belgrano.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, en el marco de las obras que se ejecutan en plaza Belgrano, este martes 11 de noviembre permanecerá cortada la intersección de calle Belgrano y Canónigo Gorriti.

Lee además
crecen las denuncias de violencia de genero: san salvador de jujuy supera las 400 atenciones en el ano
Flagelo.

Crecen las denuncias de violencia de género: San Salvador de Jujuy supera las 400 atenciones en el año
¿viene la lluvia? asi estara el tiempo este domingo en san salvador de jujuy
SMN.

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

La medida regirá desde las 04:00 y hasta las 00:00 del miércoles 12, por lo que se recomienda a conductores y peatones planificar sus recorridos y optar por vías alternativas.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector intervenido, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y del personal que trabaja en el lugar.

Las tareas forman parte del plan de puesta en valor de la glorieta de plaza Belgrano.

Cronograma de castración y vacunación esta semana en San Salvador de Jujuy

  • El martes 11, el quirófano móvil volverá a las 240 Viviendas, manzana M, lote 4, a partir de las 14 horas.
  • El miércoles 12, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, se realizará una jornada integral en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, La Loma, de 9 a 12 horas, donde los vecinos podrán acceder a castración, vacunación, registro y desparasitación gratuita de sus mascotas.
  • El jueves 13, se desarrollará una jornada de castración gratuita en el CPV Combate, manzana AP26, lote 43, en el sector de 47 Hectáreas de Alto Comedero, con 45 turnos disponibles a las 8 horas y otros 45 a las 14 horas.
  • El viernes 14, los operativos de vacunación y registro se realizarán en tres puntos del barrio Malvinas: Alférez Sobral y Puerto Argentino, de 9 a 12 horas; Crucero Gral. Belgrano y Puerto Argentino (Polideportivo), también de 9 a 12 horas y en Pablo Arroyo 2870, 560 Viviendas, de 15 a 18 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crecen las denuncias de violencia de género: San Salvador de Jujuy supera las 400 atenciones en el año

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

Cronograma de castración y vacunación esta semana en San Salvador de Jujuy

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

Estudiantes jujeños representarán a Argentina en el Mundial de Robótica en Singapur

Lo que se lee ahora
Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada 
Quebrada.

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel