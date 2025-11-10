Este martes habrá cortes de tránsito por obras en la plaza Belgrano

Plaza Belgrano.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, en el marco de las obras que se ejecutan en plaza Belgrano, este martes 11 de noviembre permanecerá cortada la intersección de calle Belgrano y Canónigo Gorriti.

La medida regirá desde las 04:00 y hasta las 00:00 del miércoles 12, por lo que se recomienda a conductores y peatones planificar sus recorridos y optar por vías alternativas.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el sector intervenido, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y del personal que trabaja en el lugar.

Las tareas forman parte del plan de puesta en valor de la glorieta de plaza Belgrano.

Cronograma de castración y vacunación esta semana en San Salvador de Jujuy El martes 11, el quirófano móvil volverá a las 240 Viviendas, manzana M, lote 4, a partir de las 14 horas.

El miércoles 12, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, se realizará una jornada integral en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, La Loma, de 9 a 12 horas, donde los vecinos podrán acceder a castración, vacunación, registro y desparasitación gratuita de sus mascotas.

El jueves 13, se desarrollará una jornada de castración gratuita en el CPV Combate, manzana AP26, lote 43, en el sector de 47 Hectáreas de Alto Comedero, con 45 turnos disponibles a las 8 horas y otros 45 a las 14 horas.

El viernes 14, los operativos de vacunación y registro se realizarán en tres puntos del barrio Malvinas: Alférez Sobral y Puerto Argentino, de 9 a 12 horas; Crucero Gral. Belgrano y Puerto Argentino (Polideportivo), también de 9 a 12 horas y en Pablo Arroyo 2870, 560 Viviendas, de 15 a 18 horas.

