¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

El domingo amaneció gris en gran parte de la provincia y todo indica que el clima acompañará esa tónica durante la jornada de domingo en Jujuy. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá un día mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y un leve descenso de temperatura hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantuvo cubierto y las temperaturas rondaron los 20 °C, con una sensación térmica agradable. Para el mediodía, se espera que el termómetro suba hasta los 23 °C, sin que llegue a sentirse calor, ya que la nubosidad será constante. El cambio se producirá a partir de media tarde, cuando el pronóstico anticipa mayor nubosidad y vientos de direcciones variables.

Para quienes tenían planeadas actividades al aire libre, se recomienda realizarlas antes del mediodía o buscar espacios cubiertos. Hacia la noche, el cielo volverá a cerrarse con baja en la temperatura que llegará a 13 °C.

El segundo fin de semana largo de junio está formado por el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. Domingo para actividades al aire libre Un domingo inestable El ambiente fresco y la posibilidad de chaparrones convierten a este domingo en una jornada perfecta para disfrutar bajo techo. Aunque no se espera un temporal, el viento del sur podría generar una leve sensación térmica más baja en zonas del interior y en los valles.

Desde el SMN también adelantaron que se viene una semana inestable, tato en temperaturas como en condiciones meteorológicas, con posibles lluvias desde el miércoles y máximas que estarán llegando a los 30°C. Recomendaciones Llevar paraguas o impermeable si vas a salir después del mediodía.

Evitar circular en moto o bicicleta durante los chubascos.

Cerrar bien ventanas y balcones ante ráfagas repentinas.

No se prevén alertas meteorológicas, pero sí nubosidad variable y humedad alta durante todo el día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.