domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 11:52
SMN.

¿Viene la lluvia? Así estará el tiempo este domingo en San Salvador de Jujuy

El tiempo en Jujuy se mantiene inestable, con alta nubosidad, vientos de direcciones variables y descenso de temperatura hacia la noche.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El domingo amaneció gris en gran parte de la provincia y todo indica que el clima acompañará esa tónica durante la jornada de domingo en Jujuy. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá un día mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y un leve descenso de temperatura hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantuvo cubierto y las temperaturas rondaron los 20 °C, con una sensación térmica agradable. Para el mediodía, se espera que el termómetro suba hasta los 23 °C, sin que llegue a sentirse calor, ya que la nubosidad será constante. El cambio se producirá a partir de media tarde, cuando el pronóstico anticipa mayor nubosidad y vientos de direcciones variables.

Para quienes tenían planeadas actividades al aire libre, se recomienda realizarlas antes del mediodía o buscar espacios cubiertos. Hacia la noche, el cielo volverá a cerrarse con baja en la temperatura que llegará a 13 °C.

Domingo para actividades al aire libre

Un domingo inestable

El ambiente fresco y la posibilidad de chaparrones convierten a este domingo en una jornada perfecta para disfrutar bajo techo. Aunque no se espera un temporal, el viento del sur podría generar una leve sensación térmica más baja en zonas del interior y en los valles.

Desde el SMN también adelantaron que se viene una semana inestable, tato en temperaturas como en condiciones meteorológicas, con posibles lluvias desde el miércoles y máximas que estarán llegando a los 30°C.

Recomendaciones

  • Llevar paraguas o impermeable si vas a salir después del mediodía.

  • Evitar circular en moto o bicicleta durante los chubascos.

  • Cerrar bien ventanas y balcones ante ráfagas repentinas.

  • No se prevén alertas meteorológicas, pero sí nubosidad variable y humedad alta durante todo el día.

